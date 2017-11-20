Существует мнение, что трафик в интернете является нефтью XXI века. По мере увеличения конкуренции в сети, малому бизнесу уже недостаточно иметь сайт и дежурную страничку в популярных соцсетях – их пр
осто не заметят пользователи. На рынке услуг появилось множество инструментов, позволяющих облегчить жизнь, но в которых достаточно сложно разобраться новичку
Меня зовут Евгений Шевченко. Я профессионально работаю с основными популярными соцсетями и мессенджерами в России на протяжении 4 лет: ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, YouTube, WhatsApp, Telegram и др. Большинство из нас присутствуют в социальных сетях и при этом мало кто из нас осознает, как можно выгодно для себя использовать тот или иной ресурс. Мы бестолку тратим драгоценные часы, которые могли бы принести нам прибыль.
Рассмотрим типовую ситуацию. Мы собственники малого бизнеса или только планируем открыть своё дело. Нам реклама на радио, по ТВ, в печати или на билбордах слишком дорога и бессмысленна. На выручку приходит создание собственного сайта. Дешёво и сердито.
В какой-то промежуток времени мы осознаём, что помимо сайта, нам необходимо присутствие в социальных сетях для решения своих бизнес-задач. Создали публичную страницу или сообщество, пригласили друзей и знакомых, исчерпав тем самым свежий приток новых людей. Клиентов больше не стало, а лайки к постам ставят только сотрудники и близкие люди.
Стоп! Допущена первая ошибка. Мы не поставили себе конкретные цели и не выбрали инструменты для их достижения. Скорость потребления информации всё возрастает. Внимание посетителя крайне фрагментировано. Средний пользователь задерживает внимание не более, чем на несколько секунд. Как удержать внимание посетителя и заставить его совершить заказ? Все мы должны понимать, что ручным трудом и без делегирования, мы будем долго идти к своей цели.
Для чего нужна автоматизация и что она подразумевает? Процесс автоматизации ускорит всю вашу работу. Продажа любых товаров и услуг в интернете сейчас невозможна без рекламы, так как она позволяет расширить охват потенциальной аудитории и увеличить выручку. Реклама в социальных сетях зачастую стоит дешевле, чем в поисковых системах и на крупных площадках, но имеет множество нюансов. Новички, как правило, первые три рекламные кампании проводят лишь на 40% от возможного. А ведь это и есть основные площадки для привлечения клиентов!
Может стоить доверить работу профессионалам? Услуги агентств нам пока не карману, а фрилансеры не внушают доверия и всегда требуют предоплату.
Единственным выходом из данной ситуации является обучение интернет-маркетингу у опытного наставника. Предлагаю любому желающему овладеть навыками работы всего за несколько совместных занятий.
Алгоритм совместной работы в 6 пунктах:
1. Сегментация и позиционирование продаваемого товара или услуги.
2. Создание лендинга (одностраничного сайта) под товар или услугу в соответствии с техническим заданием, покупка домена и оплата хостинга, настройки аналитики.
3. Запуск тестовой рекламной кампании.
4. Анализирование результатов РК.
5. Обучение и делегирование всех процессов.
6. Масштабирование.
На первых порах, работаем с ограниченным бюджетом под моим непосредственным контролем.
При хорошем показателе тестовой рекламной кампании, мы переходим к следующему этапу – делегирование. Сэкономите время и увеличите свой доход.
Для тех, кто сомневается, приглашаю на бесплатный вебинар, где мы разберём все ситуации на конкретных примерах. Ближайший вебинар состоится 13 декабря в 18:00 по московскому времени. Ссылка на трансляцию.