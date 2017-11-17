19-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction традиционно пройдет в Центральном доме художника (ЦДХ) на Крымском валу, дальнейшая судьба ярмарки пока неизвестна в связи с ликвидацией Международной конфедерации союзов художников (МКСХ), сообщил председатель Союза художников России (СХР) Андрей Ковальчук «Интерфаксу».
Верховный суд (ВС) РФ в июле принял решение о ликвидации МКСХ, которая владела примерно 40% территории ЦДХ на Крымском валу. Ответственным за ликвидацию МКСХ, которая займет не менее полугода, был назначен один из учредителей организации — СХР.
«Конфликтов (по договоренности проведения 19-й ярмарки — ИФ) не было. Мы сразу договорились с директором ЦДХ (Василием) Бычковым, мы в контакте. Не могу сказать, что будет после ликвидации (МКСХ — ИФ), каким образом будет строиться работа ЦДХ как объекта, но на время ликвидации думаю, что не имеет смысла интересные проекты менять или отодвигать в сторону. Потому что такие проекты, как non/fiction-19, фестиваль «Первозданная Россия» или Антикварный салон, пользуются интересом у публики. Никто не видит смысла в том, чтобы сейчас не запускать какие-то проекты», — рассказал Ковальчук.
Он заметил, что на следующий год судьба ЦДХ и ярмарки non/fiction неясна.
«Когда ликвидационный процесс будет завершаться, будет принято решение о дальнейшей судьбе собственности организации», — сказал собеседник агентства.
19-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction пройдет с 29 ноября по 3 декабря.
Ассоциация общественных объединений МКСХ была образована в 1992 году вместо прекратившего свою деятельность Союза художников СССР.
Источник: Интерфакс.