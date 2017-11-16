В первую очередь это связано с ростом зарплаты сотрудников, отметили в пресс-службе компании
«Почта России» по итогам января — сентябре 2017 года получила чистый убыток по РСБУ в размере 2,3 млрд рублей против чистой прибыли в 1,2 млрд рублей годом ранее, говорится в сообщении компании.
В пресс-службе «Почты России» ТАСС пояснили, что появление убытка в первую очередь связано с ростом заработной платы сотрудников — за отчетный период средняя зарплата выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Фонд оплаты труда составил 4,6 млрд рублей.
«В целом расходы на персонал достигают 59% всех затрат в структуре себестоимости предприятия и оказывают значительное влияние на динамику финансовых результатов. По итогам года предприятием запланировано получение чистой прибыли», — подчеркнули в пресс-службе «Почты России».
Выручка компании от операционной деятельности увеличилась на 5,3% — до 126 млрд рублей. Рост обусловлен увеличением среднемесячной выработки на одного работника на 5,5% (с 41,8 тыс. до 44,1 тыс. рублей в месяц), в том числе за счет постоянного увеличения объемов входящих международных почтовых отправлений, пояснили в «Почте России». За отчетный период компания обработала 208 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями (рост на 43%).
По итогам января — сентября 2017 года доходы «Почты России» увеличились по всем направлениям бизнеса. В частности, выручка от почтового бизнеса выросла на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 56,4 млрд рублей, выручка от посылочного бизнеса — на 13%, до 31,8 млрд рублей, выручка в сегменте финансового бизнеса — на 4%, до 35,9 млрд рублей.
Кроме того, в первом полугодии 2017 года «Почта России» получила доходы в виде инфраструктурного платежа от Почта Банка в размере 2,224 млрд рублей (с учетом НДС).
Акционирование «Почты России»
Для повышения эффективности работы «Почты России» планируется изменить организационно-правовую форму почтового оператора, преобразовав его из ФГУП в акционерное общество. Это одна из основных задач нового главы «Почты России» Николая Подгузова, назначенного на эту должность летом 2017 года. Подготовленный правительством законопроект об акционировании был внесен в Госдуму еще в июне 2014 года. Ожидается, что он будет принят до конца года.
Реорганизация позволит «Почте России» повысить эффективность управления, поскольку решения в ОАО принимаются гораздо быстрее, чем во ФГУП. Кроме того, «Почта России» в форме акционерного общества сможет более эффективно распоряжаться своим имуществом — например, реализовать непрофильные активы или сдать их в аренду. Также появятся более серьезные рычаги для повышения мотивации менеджмента компании.
Ранее в «Почте России» отмечали, что была проделана большая совместная работа с Росимуществом по подготовке предприятия к акционированию. Так, более 90% имущественного комплекса зарегистрировано в собственности РФ и закреплено за «Почтой России», тогда как в начале 2013 года этот показатель составлял менее 20% от всех объектов.
Источник: ТАСС.