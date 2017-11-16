«Роснефть» предложила «Коммерсанту» заключить мировое соглашение. Ранее нефтяная компания обратилась в суд из-за колонки замглавного редактора издания Дмитрия Бутрина под названием «Исправленного три года ждут»
Представитель «Роснефти» на заседании в Арбитражном суде Москвы в среду, 15 ноября, предложил ответчику заключить мировое соглашение, передает корреспондент РБК. Представитель ИД «Коммерсантъ» и Дмитрия Бутрина поддержал это предложение. Суд дал сторонам месяц на то, чтобы обсудить условия мирового соглашения. Заседание по существу состоится 15 декабря.
Юрист «Коммерсанта» Дмитрий Жарков заявил РБК, что стороны уже приступили к переговорному процессу. Однако прокомментировать возможные условия мирового соглашения он отказался.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил РБК, что поводом для заключения мирово
го соглашения послужило письмо, поступившее в «Роснефть» накануне судебного заседания. В нем, как утверждает Леонтьев, издательский дом принес свои извинения, в связи с чем «Роснефть» «не видит оснований для продолжения судебных процедур с газетой «Коммерсантъ». «Мы вчера получили письмо от издательского дома «Коммерсантъ» на имя Игоря Ивановича Сечина, подписанное Владимиром Желонкиным [гендиректором «Коммерсанта»]. Чрезвычайно корректное, абсолютно адекватное и устраивающее нас письмо, где приносятся извинения. Причем подчеркивается, что они приносятся безотносительно результатов судебного разбирательства. [В письме] признается «отсутствие фактических оснований употребления наименования компании в спорном материале». Письмо нас абсолютно устраивает, все цели, которые мы преследовали этим иском, достигнуты.
Взаимопонимание с руководством издательского дома, как нам кажется, восстановлено. И мы не видим никаких оснований для продолжения судебных процедур. Мы взяли время на оформление мирового соглашения, чтобы написать его не на коленке. Мы уже занимаемся [вопросом заключения мирового соглашения]. Мы подчеркивали ранее, что хотим добиться корректности, мы ее добились. Если бы письмо пришло чуть пораньше, мы могли бы вообще туда [на заседание суда 15 ноября] прийти с мировым соглашением», — констатировал он.
Нефтяная компания «Роснефть» обратилась в суд с иском о защите деловой репутации после выхода в «Коммерсанте» колонки замглавного редактора издания Дмитрия Бутрина под названием «Исправленного три года ждут». В публикации ставился вопрос о законности закупок «чего угодно зампредом правления условной «Роснефти» у своей жены». «Коммерсантъ» и Бутрин выступили в качестве ответчиков по иску.
Нефтяная компания выдвинула к ответчикам три неимущественных требования — о признании сведений, изложенных в публикации, не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию. Также «Роснефть» потребовала удаления этих сведений с сайта и публикации опровержения.
Ранее в беседе с РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявлял, что иск носит «воспитательный характер». Бутрин в разговоре с РБК ранее назвал фразу про жену зампреда условной «Роснефти» «фигурой речи», отметив, что ее нельзя считать «ни ложной, ни правдивой».
Мария Истомина
Источник: РБК.