К ужасу редактора, спортивный репортер перепечатывал чужие заметки.
Еженедельник The Mad River Union выходит тиражом 4-5 тысяч в небольшом городке Арката в Калифорнии. В июне редакция наняла Рика Мэйси, спортивного репортера. Тот писал неплохо как внештатник и заслужил место в штате.
Однако спустя пару месяцев главный редактор Кевин Гувер заметил, что заметки стали какими-то унылыми и формальными. В одной из них не была подписана фотография с матча местной университетской команды. Редактор пошел на сайт университета, чтобы найти источник фото, и с ужасом обнаружил, что заметка слова в слово повторяет студенческий отчет о матче.
Редакция стала копать и обнаружила следующее. Новый автор опубликовал 41 заметку. В 31-й был оригинальный контент. В трех были некоторые заимствования. И еще семь был украдены целиком или почти целиком.
Естественно, с плагиатором тут же расстались. Все его заметки удалили с сайта, исключая pdf печатных номеров. Но самое главное, редакция провела расследование и выпустила проникновенное заявление, в котором газета извинилась перед публикой, извинилась перед обокраденными авторами. Редакторы и полностью взяли вину на себя, так как именно они должны поддерживать безупречность контента.
КАК НИ СТРАННО, ИСТОРИЯ С ОТКРЫВШИМСЯ ПЛАГИАТОМ ПОМОГЛА ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКУ УКРЕПИТЬ ДОВЕРИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
«Как это случилось? — спрашивает редакция сама себя. — Наша защита не сработала. Попытки предлагать ворованные заметки со стороны были и раньше. Но здесь мы доверились автору. Мы не могли и помыслить, что плагиат возможен в таком масштабе при таком уровне доверия». Редакция пообещала усилить защиту от плагиата и призвала читателей критиковать ее жестче, делиться советами и идеями.
Как ни странно, отмечает Columbia Journalism Review, история с открывшимся плагиатом помогла еженедельнику укрепить доверие читателей. Читательские отклики в Фэйсбуке были самыми положительными. Жители выразили сочувствие и понимание. Вот так можно обернуть урон в пользу, если реагировать правильно.
Андрей Мирошниченко
Источник: Журналист.