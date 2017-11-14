Совладелец издателя журнала L’Officiel Владимир Помукчинский подал иск против владельца издателя российского Forbes Александра Федотова с требованием выплатить €1,5 млн, сообщила RNS пресс-секретарь Гагаринского районного суда Москвы Алена Горбенко. Помукчинский подтвердил RNS подачу иска, уточнив, что этот спор касается сделки 2014 года по продаже 80% издателя L’Officiel и связан с аналогичным процессом в Арбитражном суде Москвы.
«В конце сентября Владимир Помукчинский подал иск о взыскании неосновательного обогащения против Александра Федотова. Истец требует взыскать с ответчика сумму, равную €1,5 млн в рублевом эквиваленте», — сообщила RNS Горбенко, уточнив, что иск связан с «обязательством по оказанию услуг по лицензированию и дистрибуции на территории России журналов, принадлежащих компании «Лез Эдисьон Жалю Рюсси», в том числе журнала L’Officiel».
Иск Помукчинского к Федотову зарегистрирован 27 сентября, беседа между сторонами по этому иску прошла 12 октября, следует из картотеки дел районных судов. L’Officiel входит в принадлежащую Федотову медиагруппу ACMG, указано на сайте медиахолдинга. Владимир Помукчинский — партнер Федотова по этому журналу, он владеет 10% издателя L’Officiel — компании «Лез Эдисьон Жалю Рюсси», указано в СПАРК.
Помукчинский не стал комментировать детали иска, уточнив, что он касается спора, который уже рассматривается с начала года Арбитражным судом Москвы. В 2014 году Помукчинский продал 80% компании «Лез Эдисьон Жалю Рюсси» Федотову за €1,5 млн, но в договоре купли-продажи с номинальным лицом Ольгой Бурма была прописана сумма 40 тыс. рублей, утверждает адвокат Помукчинского.
«Сейчас этот договор купли-продажи оспаривается в Арбитражном суде города Москвы как сделка, совершенная под влиянием обмана», — объяснил RNS адвокат. Ответчиком выступает Ольга Бурма, Федотов был привлечен к этому спору в качестве третьего лица, следует из картотеки дел арбитража.
Позднее Арбитражный суд постановил привлечь Александра Федотова в качестве ответчика, сообщали «Ведомости».
Помукчинский утверждает, что направил Федотову предложение заключить мировое соглашение. «Федотов передал мне через своего представителя, что он заинтересован в мире. Переговоры о мировом урегулировании мы начали через наших представителей», — сообщил он RNS.
Федотов утверждает, что не получал от Помукчинского каких-либо документов. «Его безосновательные требования были отклонены тремя инстанциями Арбитражного суда, что полностью подтверждает правоту нашей позиции», — сообщила RNS представитель Федотова Оксана Менейлюк.
В конце октября Помукчинский сообщал «Ведомостям», что вместе с партнером Сергеем Родионовым предложил Федотову выкупить у него медиагруппу ACMG. Но представитель Федотова утверждает, что бизнесмен не ведет переговоры по продаже медиахолдинга. «Мы не ведем переговоры ни с кем о продаже компании или ее доле, и тем более с господином Помукчинским или его группой», — сообщила Менейлюк.
Источник: Rambler News Services.