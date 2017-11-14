Годовой бюджет американского филиала телеканала Russia Today в документах, опубликованных Минюстом США, указан как зарплата генерального директора и единственного сотрудника T & R Productions LLC Михаила Солодовникова, котор
ая составила 670 тыс. долларов в год. Однако только за август и сентябрь 2017 года компания официально потратила более 6,6 млн долларов, говорится в материале The Insider.
Документы были опубликованы после того, как руководство телеканала приняло решение зарегистрироваться в качестве иностранного агента.
При этом RT America не указал в документах, кто конкретно дает ему деньги в России. Американское подразделение RT зарегистрировано в США как T & R Productions LLC и подчиняется российской некоммерческой организации АНО «ТВ-новости», которая в 2017 году получила из российского бюджета почти 19 млрд руб.
Телеканал заявил, что Российская Федерация «в значительной мере финансирует АНО «ТВ-новости», однако RT не знает, «кто регулирует, владеет, управляет, контролирует или спонсирует» эту НКО.
На вопрос в анкете, кто владеет компанией, которая указана как собственник, RT ответил: «Заявитель недостаточно посвящен в эти факты, чтобы ответить на вопрос».
RT убрал из поданных в Минюст США копии договоров суммы компенсации. Однако в сопроводительных документах сказано, что за последние два месяца RT получал из России деньги один раз: 31 октября ему перевели 350 тыс. долларов для оплаты услуг по телепроизводству.
Михаил Солодовников — директор информационного вещания RT America с 2012 года. До этого он шесть лет был собственным корреспондентом телеканала «Россия» в Вашингтоне.
На вопрос о политической составляющей своей работы телеканал ответил, что его задача — «информировать, а не влиять».
Сегодня, напомним, стало известно, что RT зарегистрировался в качестве иностранного агента.
Как раз сейчас российские власти обсуждают в рамках симметричного ответа законопроект, который обяжет зарубежные СМИ, а также, по предварительным данным, российские СМИ, финансируемые из-за рубежа, регистрироваться в качестве иностранных агентов. Этот закон планируют принять в рекордно короткие сроки — в течение недели.