Тележурналист Борис Ноткин будет похоронен в столице на Троекуровском кладбище 16 ноября.
Как передает РИА Новости, об этом сообщается на сайте Фонда академии российского телевидения. Прощание с ним состоится в 12 часов дня по московскому времени.
Ноткин был обнаружен мертвым в Подмосковье вечером 11 ноября. По предвари
тельным данным, 75-летний журналист, который болел раком в 4-й стадии, добровольно ушел из жизни. Ранее он приобрел охотничье ружьё для самообороны.
В телевизионном эфире Борис Ноткин появился в 1989 году, когда «Литературная газета» опубликовала его статью о неэффективности советской медицинской пропаганды. Ноткина заметили и пригласили в программу «Добрый вечер, Москва» в качестве гостя. Через неделю Ноткин снова появился в эфире — на месте ведущего этой программы.
В 1989—1994 годы был по вторникам ведущим программы «Добрый вечер, Москва» на Московском канале.
В 1990—1997 годы — ведущий программы «Лицом к городу» (МТК). В 1994—1997 годы — автор и ведущий программы «Приглашает Борис Ноткин» (МТК).
В 1997 году с образованием канала «ТВ Центр» стал делать программу «Галерея Бориса Ноткина»; в 1999 году передача сменила название на «Грани», с сентября 2000 года программа опять стала называться «Приглашает Борис Ноткин». В 2007 году передача входила в пятёрку самых популярных на телеканале. Программа выходила до марта 2015 года
Источник: Вести.