Госдума рассмотрят возможность распространения действия закона об «иностранных агентах» на зарубежные соцсети в ответ на действия США в отношении российских каналов RT и Sputnik. Об этом заявил глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, передает газета «Ведомости».
«Мы не только проработаем предложения, но и комиссия, которая будет создана, проработает дальнейшие, более широкие механизмы, которые могут включать и социальные сети», — сказал Неверов. При этом он не уточнил, какие ограничения могут быть введены.
Вице-спикер и руководитель рабочей группы Петр Толстой разъяснил, что имел в виду Неверов. «Пока рабочая версия такая: если иностранные коллеги просят RT, чтобы все их сюжеты выходили с плашкой „иностранный агент“, то мы будем просить везде также указывать эту информацию. Речь не идет о закрытии социальных сетей или ограничениях, речь идет о маркировке контента от иностранных СМИ», — сказал Толстой.
По его словам, поправки могут быть готовы ко вторнику. «Мы будем вежливы ровно настолько, насколько вежливы с нами», — заявил вице-спикер, отметив, что желания вводить запреты у депутатов нет.
Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон, ограничивающий деятельность СМИ из США, будет принят в трех чтениях на следующей неделе.
Ранее Минюст США потребовал от телеканала RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве «иноагента». Если он это не сделает в установленный срок, глава телеканала может быть арестован, а счета компании — заморожены.
Источник: Росбалт.