Дана Борисова пригласила рэпера Гуфа на реабилитацию наркозависимых в Таиланд, где прошла лечение сама телеведущая. Как сообщает паблик Super, звезда ток-шоу предложила скандальному исполнителю дружбу и объяснила, что вместе они подают пример молодёжи и их союз поможет в борьбе с наркотиками миллионам людей по всей стране.
Напомним, несколько месяцев назад Дана Борисова уехала в Таиланд в центр реабилитации, чтобы избавиться от зависимости и перестать употреблять наркотики. После лечения Борисова осталась на острове и теперь решила помогать другим пациентам в центре Denovo Rehab. Рэпера Гуфа несколько раз хотели привлечь к ответственности из-за пропаганды наркотиков, а сам артист не раз признавался, что употреблял запрещённые вещества.
Источник: Life.ru