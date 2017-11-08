Австралийская певица Sia опубликовала в своем Twitter снимок, который неизвестные пытались продать под видом ее фото в обнаженном виде. На это обратило внимание издание BuzzFeed.
Someone is apparently trying to sell naked photos of me to my fans. Save your money, here it is for free. Everyday is Christmas! pic.twitter.com/aeQlnTwLuy
— sia (@Sia) 7 ноября 2017 г.
«По-видимому, кто-то пытается продать фотографии обнаженной меня поклонникам. Не тратьте деньги, смотрите бесплатно. Каждый день как Рождество!» — написала певица.
На скриншоте, который выложила Sia, также указано, что в случае оплаты неизвестные обязуются прислать более четкий снимок и еще 14 дополнительных фотографий. Публикацию ретвитнули почти 60 тысяч человек, еще 192 тысячи поставили ей лайк.
В комментариях пользователи хвалят исполнительницу за ее храбрый поступок. «Вот это тело здорового человека», — написала комик Кэтрин Девени (Catherine Deveny).
В конце августа был взломан Instagram-аккаунт американской певицы Селены Гомес, после чего в нем опубликовали откровенные фотографии ее бывшего бойфренда, певца Джастина Бибера. Позднее оказалось, что снимки были слиты в сеть еще в 2015 году.
Источник: Lenta.ru