Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» и телеведущая Тина Канделаки записала дисс на рэпера Млечного.
В своем треке Канделаки говорит о неудачной футбольной карьере Млечного и его привычке забывать слова, а также ругает манеру читки «по слогам».
Неизвестно, кто писал текст для Канделаки, но ранее телеведущая сообщала, что ищет телефон рэпера Rickey F. Дисс Канделаки стал ответом на трек, который Млечный записал про нее.
25 октября Канделаки согласилась на участие в рэп-баттле с Млечным на площадке «Версус». Телеведущая планировала «занять очередь» для их баттла после состязания Гуфа и Птахи. Организатор «Версуса» Ресторатор пока никак не прокомментировал возможный баттл Канделаки и Млечного.
Источник: Афиша.