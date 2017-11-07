Если в предыдущие дни Google не предоставлял доступ к новостям ФАН, то с 5 ноября они вернулись в поисковый сервис компании. Также поисковик вернул доступ к архиву издания.
В самой редакции ФАН также сообщили о возвращении своих новостей в новостной поисковик поздно вечером 4 ноября. Там также поблагодарили российские федеральные ведомства и СМИ за оказанную поддержку, в том числе официального представителя МИД России Марию Захарову.
Ранее пресс-служба Google сообщила РБК, что ФАН и другие СМИ «фабрики медиа» действительно отсутствовали в агрегаторе новостей, однако там подчеркнули, что эти издания можно было найти в «Google.Поиске».
О том, что агентство ФАН исчезло из агрегатора новостей Google, стало известно 2 ноября. В самом агентстве это назвали актом «политической цензуры» и предупредили, что редакция намерена подать жалобу в Федеральную антимонопольную службу и иск в суд, чтобы заставить Google восстановить трансляцию новостей агентства через Google.News.
Озабоченность исчезновением новостей российского агентства из агрегатора Google высказали в Госдуме. Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что произошедшее является «опасным прецедентом превращения новостного агрегатора в пропагандистский инструмент».
ФАН было создано в 2014 году и, как следует из расследования РБК, является частью так называемой фабрики медиа, объединяющей 16 порталов, которые связаны друг с другом либо общим адресом, либо общим руководителем, либо уникальным идентификатором сервисов Google. Совокупная аудитория 16 порталов «фабрики медиа» в феврале 2017 года достигла 36 млн человек, в том числе аудитория ФАН — 11 млн человек.
Источник: RBC.ru