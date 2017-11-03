«Опять расстроило такси?» — гласит слоган с фирменными цветами поисковика.
Вечером 2 ноября Telegram-канал «Русский маркетинг» опубликовал снимок цифрового билборда с рекламой такси-сервиса Gett. В рекламе сравнивается рейтинг водителей Gett с рейтингами водителей других такси-сервисов.
«Опять расстроило такси? Закажи Gett», — говорится в объявлении, которое состоит из двух слайдов. При этом в слове «опять» буква «я» выделена красным, напоминая тем самым логотип «Яндекса», где первая буква также окрашена в красный.
Реклама демонстрируется на мониторах одного из крупнейших в России операторов наружной рекламы Gallery, которому принадлежит больше 100 цифровых щитов в Москве. Компания оценивает свою долю на столичном рынке наружной рекламы в 46%.
Пресс-служба Gett подтвердила запуск новой рекламной кампании в Москве, но вопрос о её связи с «Яндекс.Такси» или другими конкурентами представитель сервиса оставил без ответа. Пресс-служба «Яндекс.Такси» не ответила по существу на просьбу vc.ru прокомментировать новую кампанию Gett.
Источник: vc.ru