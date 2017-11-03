Первый выпуск шоу «Сегодня вечером», ведущими которого стали Максим Галкин и Юлия Меньшова, выйдет в эфир уже в субботу и будет посвящён новому, шестому сезону шоу «Голос», которое стартует на Первом канале уже сегодня. Чтобы обсудить и вспомнить яркие моменты проекта в студии собрались наставники самых разных сезонов и их победители.
Одним из самых ярких моментов съёмок стал импровизированный рэп-баттл, который развернулся между Максимом Галкиным и рэпером Бастой. Как оказалось, тексты своих панчлайнов артисты сочинили буквально за несколько минут между дублями съёмок, потому во время читки им пришлось подсматривать в телефоны. В распоряжении Super оказался кусок зажигательного баттла звёзд.
Источник: Life.ru