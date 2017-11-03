Ночной кошмар отельеров и рестораторов Елена Летучая перешла на Первый канал, разорвав контракт с «Пятницей», на которой работала без малого пять лет. Ближайшее время Летучей придётся делиться с «Пятницей» 50 процентами от своей зарплаты на Первом. В эксклюзивном интервью изданию Super Елена Летучая рассказала о непростых отношениях с «Пятницей».
Что у вас сейчас происходит с «Пятницей»?
Николай Борисович Картозия обязал меня платить 50% от моего гонорара на Первом канале. Я приняла это требование, сейчас юристы готовят расторжение договора, и я буду платить им 50%, вопросов нет. Для меня гораздо важнее реализовать проект, который я хотела делать на «Пятнице», реализовать социально значимую историю (не только то, что я делала в «Ревизорро»). Всё это намного важнее, чем все эти юридические тонкости, поэтому в этом вопросе я действую в рамках закона. Как будет подготовлен договор — будет мировая. По крайней мере, с моей стороны, потому что я хочу работать, я хочу заниматься журналистикой, которой мне не давали заниматься на «Пятнице». Я целый год не являюсь лицом «Пятницы», мне не предлагают никаких проектов и не реализовываются проекты, которые хотела я. Поэтому мне удивительны высказывания в мой адрес, я считаю, что это проявление отношения ко мне, потому что я много лет честно работала верой и правдой, никогда не нарушала контракт и делала все программы честно. Я действительно отдала каналу несколько лет своей жизни, и то, что они сейчас так себя ведут… Видимо, от обиды.
Как долго вы должны выплачивать 50 процентов от зарплаты?
До окончания моего контракта с «Пятницей».
Картозия говорил в интервью, что у вас низкие рейтинги. Наши инсайдеры на «Пятнице» шепнули, что вас давно хотели «слить».
Это очень смешно! Телеканал «Пятница» моим лицом пытался продать все шоу, которые они запускали. Иначе моего лица не было бы в сериале «Любимцы», в «Адской кухне». Я думаю, что если бы я плохо продавала шоу и у меня были низкие рейтинги, то они чисто с продюсерской точки зрения не делали бы этого. Мне смешно это слышать. И, вы знаете, от реакции телеканала и от того, что говорят люди, которые там работают, мне становится тепло на душе. Всё, что я терпела от канала, все ножи в спину, которые они мне вонзали…
Какие ножи? Что они делали?
Я не буду вскрывать всю грязь телеканала. Это характеризует человека, я не буду этого делать. Я не просто так ушла, я бы не ушла с канала, где мне комфортно, где я могу делать хорошие и действительно нужные шоу. Я не такой человек. Наши отношения исчерпали себя, и то, что они сейчас злостно пытаются сказать какие-то там истории про низкие рейтинги… Это же смешно! Мне сделал предложение Константин Львович, и для любого журналиста это намного выше уровень, и человек, как они говорят, «с низкими рейтингами», не заинтересовал бы такого продюсера.
Какие у вас были отношения с Картозией в последнее время?
Я не буду это комментировать.
А после этой ситуации вы с ним общались? Он связывался с вами?
Николай Борисович не связывался со мной в течение года. По-моему, это многое характеризует, не правда ли?
Странно, что между вами и каналом сейчас такое происходит. «Пятница» гордилась вами, и вы действительно были везде.
Странно, правда же? По их словам, они меня «слили» за низкий рейтинг, а сами приняли позу защиты. Они не знают, что сказать на то, что я ушла делать проект на другой канал. Когда такое происходит, люди с мелкими душонками начинают поливать человека грязью. Ещё раз повторюсь, это характеризует людей, с которыми я работала.
Вам не обидно выплачивать половину зарплаты «Пятнице»?
Нет, не обидно, для меня намного важнее заниматься социальной журналистикой и снова быть нужной и полезной людям. Ведь именно идея действенной журналистики меня привела в профессию, и именно этим я хочу заниматься.
Источник: Life.ru