Басманный районный суд Москвы арестовал более 95 миллионов рублей, находящихся на счетах бывшего главы ФГУП «Почта России» Дмитрия Страшнова, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на денежные средства предпринимателя. Кроме того, суд запретил Страшнову «совершать операции по указанным счетам и распоряжаться находящимися на них денежными средствами в пределах установленной суммы ущерба», – подчеркнула собеседница агентства.
По данным СМИ, данное решение суда связано со скандальной выплатой 95,4 миллиона рублей, которую Страшнов получил в качестве вознаграждения за работу в 2014 году.
Источник: «РАПСИ».