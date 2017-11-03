Суд по интеллектуальным правам подтвердил взыскание по иску студии анимационного кино «Мельница» с московской компании «Витязь» 300 тысяч рублей за незаконное использование изображения героя мультфильма «Ильи Муромца» в рекламе ресторана, говорится в постановлении суда.
Также ответчику запрещено использовать изображение героя анимационных фильмов «Ильи Муромца».
Девятый арбитражный апелляционный суд в декабре 2016 года взыскал с компании «Витязь» три миллиона рублей в пользу студии «Мельница». Однако вышестоящий суд отменил все судебные акты по этому делу и направил его на новое рассмотрение.
По информации студии, в ноябре 2015 года истцу стало известно, что на Ленинском проспекте, недалеко от ресторана «Илья Муромец», который принадлежит ООО «Витязь», в качестве рекламы было выставлено изображение «Ильи Муромца» – главного героя анимационного фильма «Илья Муромец и Соловей Разбойник», а также анимационных фильмов «Про Богатырей».
Истец направил ответчику претензию с просьбой убрать объект интеллектуальной собственности, принадлежащий истцу. Требования, изложенные истцом в претензии, были удовлетворены ООО «Витязь» в добровольном порядке. Однако 16 марта 2016 года истец снова обнаружил, что ответчик на том же месте разместил рекламу – выставив изображение «Ильи Муромца» недалеко от ресторана. В связи с этим студия подала иск в суд.
Суд, удовлетворяя иск, указал, что студия «Мельница» не предоставляла ответчику разрешение на право использования спорного объекта интеллектуальной собственности. Таким образом, ответчик нарушил исключительное право истца в отношении товарного знака «Илья Муромец», отметил арбитраж.
Студия анимационного кино «Мельница» была создана в Санкт-Петербурге в середине 90-х годов. Истец является создателем таких анимационных проектов, как сериал «Приключения в Изумрудном городе», фильмов «Карлик-Нос», «богатырской» серии: «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Три Богатыря и Шамаханская царица» и др. С 2006 год студия производит анимационные сериалы для малышей «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины».
Источник: РАПСИ.