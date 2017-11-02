Зрители обратили внимание на выражение лица Трампа при этом, на котором видно то ли отвращение, то ли смущение от неожиданности. Выражение его лица вновь приняло добродушный вид, когда динозавр ушел.
Пользователи заподозрили неладное. Некоторым показалось, что динозавр застал Трампа врасплох, поскольку тот является рептилоидом и не ожидал публичной встречи с себе подобным.
«Удивлен, что Трамп не был так радушен с тираннозавром, ведь они оба агрессивные, оранжевые и известны маленькими ручками», — написал один из пользователей под видео.
Другие предположили, что глава государства просто испугался животного, не поняв, что это костюм. «Он слишком темный для него», — полагает один из противников Трампа под ником Trump Dumpster Fire, намекая на высказывания президента в отношении арабов и мексиканцев.
Ролик с неоднозначной реакцией Трампа на динозавра стал вирусным. За несколько часов он набрал две тысячи ретвитов только из аккаунта NBC News.
Источник: Lenta.ru