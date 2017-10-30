Бизнесмен оштрафован на 4 тыс. рублей за употребление наркотиков
Судебный участок №370 Тверского района Москвы вынес первое решение по скандальному инциденту со стрельбой в расположенном напротив Кремля отеле Four Seasons, которую устроил бывший член Совета федерации от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов. Он был приговорен к штрафу в размере 4 тыс. руб. за употребление наркотиков, которые, судя по всему, и стали одной из причин агрессивного поведения экс-сенатора. Тем временем уголовное дело о хулиганстве в отношении влиятельного бизнесмена направлено в суд. Господин Джабраилов, признав свою вину, настаивает на его рассмотрении в особом порядке.
В четверг около полудня, после двухчасового разбирательства, мировой судья Екатерина Казакова вынесла решение по административному делу Умара Джабраилова. Его обвинили в «употреблении наркотических средств без назначения врача» (ст. 6.9 КоАП РФ). В итоге бизнесмен был оштрафован на 4 тыс. руб.
Сегодня же стало известно, что прокуратура, утвердив обвинительное заключение, направила в суд уголовное дело о хулиганстве в отношении Умара Джабраилова. Речь идет о вызвавшем общественный резонанс инциденте со стрельбой, которую бывший сенатор устроил в своем номере в гостинице Four Seasons на улице Охотный Ряд. Расследованием занимался отдел дознания УВД по Центральному административному округу Москвы, действия господина Джабраилова полицейские квалифицировали как хулиганство с применением оружия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Рассматривать материалы дела будет Тверской районный суд.
Умар Джабраилов сначала объяснял стрельбу в номере 633 случайным нажатием на курок при чистке собственного наградного пистолета, но позже изменил позицию и признал вину. Теперь он настаивает на рассмотрении своего дела в особом порядке, который подразумевает не только отсутствие судебного следствия, но и наказание, не превышающее двух третей от максимально возможного по инкриминируемой ему статье (в данном случае — до пяти лет лишения свободы).
Как ранее сообщал “Ъ”, инцидент в Four Seasons произошел вечером 29 августа. Вначале охранники отеля заметили на мониторе системы видеонаблюдения, как в лифт на шестом этаже входит постоялец, держащий в руке пистолет. Задерживать его самостоятельно охранники не стали, и вызвали наряд полиции из расположенного неподалеку ОМВД «Китай-город». Установив, в каком номере находится вооруженный мужчина, полицейские постучали. Открывший им дверь мужчина все еще держал в руке пистолет, однако ствол был направлен в пол. Когда правоохранители потребовали сдать оружие, постоялец заявил, что «без боя не сдастся». Однако никаких агрессивных действий не проявлял, поэтому применять силу полицейским не потребовалось. Через пару минут они уговорили мужчину отдать им оружие. При осмотре номера, где он проживал, в потолке были обнаружены несколько отметин от пуль. С места происшествия оперативники изъяли стреляные гильзы, пули и патроны, оставшиеся в магазине Ярыгина. Сам пистолет был изъят в качестве вещественного доказательства.
В отделе, куда полицейские доставили постояльца отеля, выяснилось, что задержан бывший член Совета федерации от Чечни Умар Джабраилов. Он представил полицейским разрешение на право хранения и ношения боевого пистолета Ярыгина, которым он был награжден, и рассказал, что, находясь в номере, решил проверить пистолет, которым за несколько лет ни разу не пользовался, и произвел несколько случайных выстрелов вверх.
Проведенная в ходе расследования экспертиза установила, что во время инцидента бизнесмен находился в состоянии наркотического опьянения. Скорее всего, наркотики и стали одной из причин стрельбы.
Добавим, что после вынесения приговора по уголовному делу Умар Джабраилов может лишиться своего наградного оружия — это произойдет, если представитель МВД обратится в суд с соответствующим ходатайством.
Источник: Коммерсантъ.