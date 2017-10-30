Мировой судья судебного участка № 70 Петербурга оштрафовал на 20 тысяч рублей сотрудницу коллекторского агентства ООО «Сентинел Кредит Менеджмент», признав её виновной в нарушении Кодекса об административных правонарушениях РФ при действиях по возврату просроченной задолженности, сообщили в понедельник РАПСИ в прокуратуре Петербурга.
Как следует из материалов дела, сотрудница агентства в феврале 2017 года направила на страницу должницы в социальной сети три сообщения с требованием о возврате задолженности.
По данным прокуратуры, в нарушение требований закона о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности эти сообщения не содержали сведений о наименовании кредитора, а также лица, действующего от его имени или в его интересах, сведений о факте наличия просроченной задолженности и номере контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени или в его интересах.
«Страница заявительницы была найдена сотрудницей агентства самостоятельно, сведения о ней не передавалась должником в качестве своих контактных данных. В отношении коллектора было возбуждено дело об административном правонарушении», — добавили в прокуратуре.
Источник: РАПСИ.