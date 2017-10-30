Электронные адреса sosi_u_putina@kremlin.ru и privetmedved@kremlin.ru в числе прочих используются администраторами сайта президента России Владимира Путина, считает Евгений Медведев, консультант компании ТСС, специализирующейся на кибербезопасности.
Медведев воспользовался сервисом Snovio, который позволяет посмотреть все адреса электронной почты, которые указаны где-либо как привязанные к нужному пользователю сайту. «Случайно зашел на сайт Кремля. Решил посмотреть: а тут что? А там sosi_u_putina@kremlin.ru! Все почты, которые я подчеркнул, это явно админов сайта работа. Они создали такие почты для своей коммуникации», — рассказал «Снобу» Медведев.
На сайте «Сноба» сервис Snovio нашел электронные почты сотрудников редакции. Корреспондент «Сноба» при помощи расширения подтвердил информацию об электронных почтах sosi_u_putina@kremlin.ru и privetmedvedev@kremlin.ru, которые были указаны как привязанные к сайту российского президента. Тем не менее, ни по одному из этих адресов не доходят письма.
«Это может быть вызвано, во-первых, тем, что эти почты переполнены. Во-вторых, они могут быть настроены на прием от строго ограниченного количества адресатов. И, наконец, в-третьих, их действительно могли удалить», — объяснил «Снобу» Медведев.
Сервис Snovio ищет в интернете адреса электронной почты вместе с именами и должностями, которые хранятся на разных доменах. Он также ищет в LinkedIn сотрудников компаний и подгружает указанные ими адреса электронной почты. В итоговом списке могут быть как актуальные адреса, так и не действующие.
Обновление: Как объяснил CEO проекта Сновио Алексей Кратко, расширение работает как поисковик email. Информация, по его словам, собирается из нескольких источников (открытые источники из поисковиков и источники провайдеров), по запросу найденные e-mail проходит верификацию. Эти e-mail не прошли верификацию, сказал Кратко. Сам он оценил вероятность того, что адреса подлинные, на 50 процентов. С одной стороны, отмечает он, больше ни на одном сайте (проверялись сайты ФБР, ФСБ, СБУ, президента США и другие) не было обнаружено подобных шуточных e-mail. С другой стороны, их действительно могли указать люди, не имеющие отношения к сайту kremlin.ru. Алексей Кратко пообещал установить, где Сновио нашел эти адреса.
Сервис проверки подлинности электронных адресов 2ip.ru подтвердил существование адресов sosi_u_putina@kremlin.ru и privetmedved@kremlin.ru.
Источник: Сноб.ру