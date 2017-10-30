Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по заявлению АО «Петербургская сбытовая компания» о признании банкротом ОАО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский Дом книги», владеющего крупнейшим книжным магазином Петербурга, говорится в материалах суда.
Ранее АО сообщило, что причиной обращения в суд с заявлением о банкро
тстве стала задолженность за потребленную электроэнергию в размере 792 тысяч рублей.
Заявитель сообщил, что на объектах ТФ «Санкт-Петербургский дом книги» он неоднократно ограничивал режим потребления электроэнергии. Однако потребитель подключается самовольно, в связи с чем Петербургская сбытовая компания проводит работу по привлечению потребителя к административной ответственности, предусмотренной статьей 9.22 КоАП РФ. Также Петербургская сбытовая компания ведет исковую работу в отношении потребителя. По четырем арбитражным делам судом принято решение взыскать задолженность в пользу заявителя.
В конце сентября Петербургская сбытовая компания сообщила о переговорах с домом книги по погашению задолженности.
Суд 13 марта прекратил производство по заявлению ООО «Юнипаблик» о признании банкротом ТФ «Санкт-Петербургский Дом книги». Производство по делу было прекращено в связи с погашение долга перед заявителем.
Пакет акций ОАО находится в собственности «Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга». Магазин «Дом книги» был открыт 19 декабря 1919 года на Невском проспекте (дом компании «Зингер»), он имеет 12 филиалов в городе.
Ранее на верхних этажах здания магазина располагались редакции издательств «Искусство», «Художественная литература» и «Агропромиздат». Также в магазине работала редакция издательства «Лендетгиз» (организовано Самуилом Маршаком), выпускавшее журналы «Чиж» и «Ёж». Во время блокады Ленинграда Дом книги продолжал работать.
Источник: РАПСИ.