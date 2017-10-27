Неожиданную благодарность от «Почты России» получил руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин: спасибо ему сказали за то, что он пожаловался на большую очередь в казанском отделении почтовой связи №61. Хайруллин отстоял на почте аж 47 минут, причем, как выяснилось, зря.
Над стилем работы «Почты России» в нашей стране не смеялся разве что ленивый. И «Почта России» привычно эти шуточки проглатывает, ведь против истины, как говорится, не попрешь. «Почта России. До вас не доходит?», «Почта России. У всех помещается, а у него не помещается!», «Почта России. Быстрее самому!», «Почта России. Письмо должно быть долгожданным», «Почта России. Каждому человеку — по очереди», «Почта России. Вас много, я одна» — эти и другие меткие высказывания давно уже обрели статус слоганов.
Не удержался и процитировал сразу несколько из них и руководитель пресс-службы президента Рустама Минниханова Эдуард Хайруллин, удрученный тем, что аппарат в почтовом отделении, записывающий граждан в электронную очередь, честно его предупредил: «Время ожидания по этой услуге составит более 46 минут». По этому поводу на страничке Эдуарда в одной из соцсетей появилось сакраментальное: «Почта России. И пусть весь мир подождет. Тут вам не DHL! Это мы придумали изюм и курагу!»
В ответ на ироничный пост Хайруллина как из ведра посыпались комментарии, посвященные негативному опыту взаимодействия с почтовиками, типа: «У меня жена как-то взяла талончик и успела домой сходить чаю попить». Были и ценные советы: оказывается, если позвонить по телефону 8-800-200-58-88, выбрать пункт меню «Пожаловаться на очередь» и ввести индекс отделения, где вы томитесь в очереди, то «Почта России» отреагирует очень быстро.
В случае с Эдуардом почтовики-федералы откликнулись даже дважды. Сначала в этой же ветке обсуждения под горестным постом про изюм и курагу проявился официальный представитель «Почты России» в соцсетях Дмитрий Маркин и дал комментаторам несколько ценных советов: несколько запоздалый по поводу телефона 8-800-200-58-88 и актуальный по поводу покупки марок и конвертов без очередей. А на следующий день Эдуарду позвонили из почтового ведомства, извинились, пообещали, что непременно разберутся с этим отделением, и даже поблагодарили за «обратную связь».
— В почтовое отделение я приходил за денежным переводом, — ответил Эдуард Хайруллин корреспонденту «Вечерней Казани» на вопрос, за каким чертом его понесло на почту. — Тянул с получением долго, зная, какие там очереди. А когда я, как и пообещал аппарат, все же простоял свои положенные 47 минут, оказалось, что я опоздал и деньги уже вернули тому, кто мне их отправил. Но это моя вина, я долго к ним шел.
Тем не менее о потраченном на «Почту России» часе своей жизни руководитель президентской пресс-службы не жалеет: говорит, что стоял не зря, раз его критика возымела хоть какое-то действие.
Источник: «Вечерняя Казань»