Главный редактор «Новый газеты» Дмитрий Муратов пообещал, что у журналистов издания будет оружие самообороны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Буду вооружать редакцию. У меня не остается другого способа», — подчеркнул Муратов. По его словам, он не видит, что государство принимает меры к защите.
Муратов уточнил, что журналистам будут покупать травматическое оружие и они будут сдавать на владением оружием экзамен. Также, по его словам, их обеспечат другими средствами безопасности.
23 октября на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр напал 48-летний Борис Гриц. Он ослепил охрану и пробрался в редакцию, отыскал журналистку и порезал ей горло. Ведущую экстренно госпитализировали и прооперировали. В настоящее время врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.
Гриц был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России («Покушение на убийство»).
Источник: Lenta.ru