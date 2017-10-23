Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр ранена после нападения с ножом в редакции, говорится в сообщении радиостанции.
«Ворвавшийся на радиостанцию мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр, — сообщают в редакции. — Он задержан охраной и передан полиции».
По словам врачей, угрозы для жизни Фельгенгауэр нет. Ей поставили катетер и отвезли в больницу.
По предварительным данным телеграм-канала Mash, двое неизвестных прошли к проходной здания редакции на Новом Арбате, брызнули из газового баллончика в лицо охраннику и поднялись на лифте на 14-й этаж. Там они подошли к рабочему месту Фельгенгауэр и «полоснули ее ножом по горлу». Один из нападавших якобы задержан.