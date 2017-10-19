Казанская почта не отличается большой суетливостью

Казанская почта не отличается большой суетливостью

Типичный случай непрофессионализма руководства «Почты России», внедривших электронную очередь, но не просчитавших последствия своих действий. Газета «Вечерняя Казань» публикует обращение читательницы [орфография и пунктуация сохранены]:

«Дорогая Вечорка! Очень жаль с тобой расставаться, но, виидимо, придется. Сейчас идет декада подписки, и я пришла в 73 почтовое отделение на Гвардейской, чтоб оформить льготную подписку на 3 любимые газеты, которые выписываю уже не один десяток лет. Очередь, судя по номеру талончика, передо мной еще 40 человек. Из 4 касс работают только 2. Отстояла больше часа, за это время обслужили только 4 человека. Понятно, что такими темпами моя очередь подойдет к вечеру следующего дня. Подписку пришла оформлять только я. Обратилась к заведующей помочь мне, как единственному на этот момент подписчику, в ДЕКАДУ ПОДПИСКИ, на что получила ответ — только в порядке талонной очереди. Пришлось уйти. Обидно до слез! После 15 октября цены на подписку вырастут, и для меня, пенсионерки, — прощай свежая периодика в почтовом ящике! Конечно, в интернете все можно найти быстрее и БЕСПЛАТНО, и, видимо, к этому все и идет, почта превращается в филиал банка. Жаль, уходит и эта часть нашей жизни»

По материалам «Вечерней Казани».