Типичный случай непрофессионализма руководства «Почты России», внедривших электронную очередь, но не просчитавших последствия своих действий. Газета «Вечерняя Казань» публикует обращение читательницы [орфография и пунктуация сохранены]:
«Дорогая Вечорка! Очень жаль с тобой расставаться, но, виидимо, придется. Сейчас идет декада подписки, и я пришла в 73 почтовое отделение на Гвардейской, чтоб оформить льготную подписку на 3 любимые газеты, которые выписываю уже не один десяток лет. Очередь, судя по номеру талончика, передо мной еще 40 человек. Из 4 касс работают только 2. Отстояла больше часа, за это время обслужили только 4 человека. Понятно, что такими темпами моя очередь подойдет к вечеру следующего дня. Подписку пришла оформлять только я. Обратилась к заведующей помочь мне, как единственному на этот момент подписчику, в ДЕКАДУ ПОДПИСКИ, на что получила ответ — только в порядке талонной очереди. Пришлось уйти. Обидно до слез! После 15 октября цены на подписку вырастут, и для меня, пенсионерки, — прощай свежая периодика в почтовом ящике! Конечно, в интернете все можно найти быстрее и БЕСПЛАТНО, и, видимо, к этому все и идет, почта превращается в филиал банка. Жаль, уходит и эта часть нашей жизни»
По материалам «Вечерней Казани».