Пресс-секретарь МИДа Армении Тигран Балаян сообщил в Twitter о смерти предпринимателя, директора ИД «Собеседник» Левона Айрапетяна. Бизнесмен был осужден в России за хищение $700 тыс.
По информации «Собеседника», предприниматель умер в мордовской колонии №12. На 18 октября было назначено заседание суда, на котором должна была быть рассмотрена апелляция защиты господина Айрапетяна. «Sobesednik.ru неоднократно сообщал о том, что Левону Айрапетяну отказывали в условно-досрочном освобождении, несмотря на тяжелое состояние здоровья, наличие целого ряда серьезных заболеваний, в том числе онкозаболевание и сахарный диабет, и потребность в экстренной медицинской помощи»,— сообщает издание.
Левон Айрапетян был осужден за хищение денег у матери бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. По информации следствия, бизнесмен обманул мать господина Изместьева, осужденного к пожизненному заключению за терроризм, пообещав за $700 тыс. добиться более мягкого приговора для ее сына.
Около двух лет, пока шло следствие, бизнесмен находился в СИЗО. В июне 2016 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к четырем годам колонии и обязал выплатить в пользу потерпевших 20,8 млн руб. В декабре 2016 года Мосгорсуд отказался снять арест с имущества Левона Айрапетяна, отклонив апелляционную жалобу его адвоката.
Источник: Коммерсантъ.