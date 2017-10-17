Издатель журнала Hustler предложил 10 миллионов долларов за любую информацию, которая приведет к импичменту президента США Дональда Трампа. Соответствующее рекламное объявление Флинт опубликовал на газетной полосе издания The Washington Post 15 октября.
Флинт считает, что Трамп должен покинуть пост президента, в частности, из-за скомпрометированной внутренней и внешней политики США, назначения на высокие должности недостаточно квалифицированных лиц и выхода страны из Парижского соглашения. Кроме того, Флинт попросил высылать информацию о возможных махинациях с налогами и инвестициями компаний Трампа, а также «тайных сделках с русскими».
Have dirt that could impeach President Trump? Hustler publisher Larry Flynt says he’ll pay you $10 million. https://t.co/BYkMzR5nsD
— Washington Post (@washingtonpost) 15 октября 2017 г.
В 2012 году Флинт обещал один миллион долларов за налоговые декларации кандидата в президенты от Республиканской партии Митта Ромни. Тогда издатель Hustler опубликовал рекламные объявления в газетах The Washington Post и USA Today.