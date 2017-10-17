Услуги почтовой связи все больше превращаются во что-то невообразимое и неправомерное.
Жители Ульяновска пожаловались нам, что отделение «Почты России», к которому они относятся, перестало доставлять им подписные печатные издания. По состоянию здоровья сами они ходить за газетами не могут. Просили чем-нибудь помочь. Мы позвонили почтовому начальству, которое призналось, что мы вольны его хоть на куски разорвать, но сделать оно ничего не может — все почтальоны в отделении уволились. И вообще — ситуация близка к ужасу, в чем мы на днях убедились и сами. Редакции приходит много всякой корреспонденции, в том числе служебной, отправляемой контрагентами заказными письмами. Ходит за ними сотрудник редакции, имея на руках доставленные до того квитанции.
На прошлой неделе письмо по одной из квитанций на почте так и не было найдено, и наш курьер вернулся ни с чем. И мы не знаем, кто и что нам в этот раз сообщал или же в конверте были какие-либо документы.
Жалоб на работу почты — вал. Бесконечные очереди и бесконечное ожидание, отсутствие в продаже даже элементарных вещей, таких как конверты и тара для посылок, грубость персонала, пропажа посылок и писем, как в нашем случае, срывы сроков доставки корреспонденции и недоставки ее совсем, как подписных изданий. Можно, конечно, набрасываться на работников почты и рвать их на те самые куски, но они — тоже страдающая сторона. За копейки, которые им платят, работать мало кто хочет, и те, кто все-таки работает, работают от безысходности. Это либо молодые совсем девчонки, которым деться больше некуда, либо пенсионеры, добирающие этими нищенскими зарплатами хоть что-то к своим нищенским пенсиям. Штат, насколько можно понять, всегда недоукомплектован и потому нагрузка на работающих повышенная, нервы натянуты, зло на них срывают еще и клиен-. ты, сами от долгого стояния в очередях или головотяпства тоже взвинченные. Замкнутый круг, означающий развал. Но не только почты, вернее — не столько почты.
Один из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки Бенджамин Франклин в своих мемуарах рассказывает, как создавалось это самое мощное сегодня государство мира. Изначально это была только огромная территория, на которой если что и действовало, то закон джунглей, когда вопрос стоит лишь в том, кто кого быстрее съест. Вот в эту формацию и попадали переселенцы из Старого Света. Быстро поняв, что так им долго не прожить, они стали создавать атрибуты государственности, которые помнили по своим брошенным за океаном родинам. Одной из первоочередных была нужда в каких-то структурах, которые бы людей охраняли от угрозы извне и блюли порядок внутри, из чего позже выросли полиция, армия, прокуратура, суды и тому подобное. Им нужно было передвигаться, и появились первые дороги. Необходим был обмен товарами, что породило торговлю. Бизнес, даже в том диком, зачаточном состоянии, был невозможен без денежных средств, займов и кредитов, и из этой нужды родилась банковская система. Населению требовалось общение — как в частном порядке, так и по делам, что довольно скоро привело к появлению почты.
Словом, почта — это один из атрибутов государства, без которого оно, государство, существовать не может. То есть это государствообразующее предприятие, за функционирование которого несет полную ответственность государственная власть. 8 масштабах Российской Федерации — в лице правительства страны, возглавляемого в настоящее время Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Оно обязано обеспечить эту службу, как обеспечивает деятельность, например, Вооруженных Сил, всем необходимым, и прежде всего финансированием и оборудованием. Не является биномом Ньютона задача рассчитать потребность «Почты России» в кадрах и в деньгах, необходимых для выплаты им жалованья, и не позорные восемь-девять тысяч рублей в месяц, а, как минимум, 20-25 тысяч. Но ничего этого не делается. Не делается даже демонстративно. Глава «Почты России» Николай Подгузов заявил недавно, что им требуется государственная поддержка, «потому что мы на самом деле представляем государство там, где его никто не представляет» (цитата по журналу «Профиль»). Но есть у Дмитрия Медведева такой зам — Аркадий Дворкович. Это что-то типа современного юродивого: богач с тихим, бормочущим под нос голосом. Так вот Дворкович ответил Подгузо-ву, что правительство не собирается субсидировать «Почту России». Словом, Дворкович считает, что почта государству не нужна, и она движется к краху. Ну, а поскольку без нее государство нежизнеспособно, его будет, видимо, тоже все больше и больше колбасить. Почта — это как термометр. Нормальны его показания — значит, организм в относительном порядке. И наоборот.
Артур Таниев
Источник: «Симбирский курьер».