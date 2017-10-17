Арбитражный суд Москвы по иску авиакомпании-лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») о защите деловой репутации обязал «Новую газету» удалить из публикации на сайте пять утверждений о перевозчике, а также опубликовать опровержение, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Суд признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию пять фрагментов публикации «Квест «Победа», имеющей подзаголовки: «Игра для людей с крепкой нервной системой, приключение для группы до 186 человек. Инструкция по прохождению» и «Задача: добраться из пункта А в пункт Б и обратно авиарейсами компании «Победа», не расставшись по дороге с багажом, чувством юмора и рассудком».
Арбитраж Москвы рассматривал иск «Победы» повторно. Первый раз суд в феврале пришел к выводу о несоблюдении истцом обязательного претензионного порядка урегулирования спора и оставил иск без рассмотрения. Однако апелляционный суд в мае по жалобе авиакомпании вернул дело в столичный арбитраж для рассмотрения по существу.
В число признанных ложными и порочащими вошли утверждения газеты, что пассажиры «постоянно» сталкиваются с нарушением своих прав, что они обязаны платить «за все, что может показаться организаторам квеста багажом», что «по правилам авиакомпании дамской сумкой считается только предмет с одной ручкой», а также утверждения о непунктуальности перевозчика при выполнении рейсов и об умышленной рассадке «в разные концы самолета» летящих вместе пассажиров.
Изначально в иске в ноябре 2016 года «Победа» требовала выплатить 2 миллиона рублей компенсации вреда деловой репутации. В опубликованной 14 октября резолютивной части решения суда первой инстанции об удовлетворении этого требования или об отказе истца от него ничего не говорится. В тоже время в материалах суда содержится информация об уточнении перевозчиком исковых требований, суть уточнений пока не раскрывается. Суд взыскал с двух ответчиков – издателя АНО «РИД «Новая газета» и автора Анастасии Егоровой — в пользу истца только по 3 тысячи рублей расходов по оплате госпошлины.
Как пояснили ранее РИА Новости в авиакомпании «Победа», публикация содержит необоснованные обвинения в ее адрес и порочит деловую репутацию. В сообщении «Победы» отмечалось, что журналистка обвинила перевозчика в постоянной задержке вылетов, однако лоукостер входит в число лидеров по пунктуальности среди российских компаний. Кроме того, как указала авиакомпания, автор обвинил ее в намеренном рассаживании детей и родителей, что не соответствуют действительности. Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова ранее заявила РИА Новости, что в издании не усматривают в опубликованной статье никакой попытки подорвать деятельность лоукостера и готовы ответить в суде. По словам Прусенковой, это был репортаж, основанный на личном опыте, в нем все соответствует действительности.
Лоукостер «Победа» входит в группу «Аэрофлот», базируется в московском аэропорту «Внуково». Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2016 года превысила 3 миллиарда рублей. «Победа» по итогам первого полугодия 2017 года нарастила перевозки пассажиров в годовом выражении на 5,2% до 2,09 миллиона человек (шестое место среди российских авиакомпаний).
Источник: РИА Новости.