Сбежавшая в Англию фигурантка уголовного дела об аферах с бюджетными деньгами и финансировании оппозиции хочет заставить через суд владельца группы «Коперник» переводить ей ежемесячно четверть своих доходов.
Жена оппозиционера и главного «казначея» Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимира Ашуркова Александрина Маркво, которая сбежала с ним в Лондон от российских силовиков, пытается выбить в судах Москвы из своего первого супруга алименты на их общую 10-летнюю дочь. Речь идёт о владельце инвестиционной группы «Коперник» — миллионере Александре Сенаторове. Бизнесмен пока не сдаётся.
Судебные тяжбы между супругами начались недавно. Александрина Маркво, которая живёт в Лондоне вместе с новым мужем Владимиром Ашурковым и двумя детьми совсем не бедно, решила напомнить оставшемуся в России экс-супругу об алиментах на их общую дочь Ариадну.
Поскольку сама Маркво заочно арестована судом и объявлена в международный розыск по линии Интерпола, в Россию ей путь заказан. Через своего представителя она подала иск к Сенаторову в Замоскворецкий райсуд Москвы. В нём она требует заставить экс-супруга отдавать ежемесячно четверть своих доходов на алименты. Суд отказал ей в удовлетворении иска, однако мотивировочную часть публиковать в открытом доступе не стал. Маркво обжаловала решение Замоскворецкого суда в вышестоящей инстанции — в Мосгорсуде.
Сам Александр Сенаторов в беседе с Лайфом отказался прокомментировать требования своей бывшей супруги.
Маркво есть за что биться в суде. Бизнес экс-мужа показывает неплохие результаты. Выручка его инвестгруппы «Коперник» в 2016-м превысила 14 млн рублей против 11 млн годом ранее.
Акционер инвестиционной группы «Коперник», основатель и экс-владелец группы МИАН Александр Сенаторов и телеведущая Александрина Маркво поженились в конце 2006 года, но уже в 2010-м пара развелась. В браке у них родилась дочь Ариадна. Весной 2014-го Маркво вместе с дочерью и нынешним мужем Владимиром Ашурковым сбежали в Англию, где впоследствии получили политическое убежище. Сын Ашуркова и Маркво родился уже в Англии. Ашурков со своей семьёй живёт сейчас в одном из самых престижных районов Лондона.
Как раз в 2014-м у Маркво и Ашуркова начались проблемы с российским правосудием. Сначала против исполнительного директора ФБК возбудили уголовное дело о мошенничестве во время финансирования избирательной кампании Алексея Навального.
По версии следствия, Ашурков, муниципальный депутат Константин Янкаускас и руководитель московского отделения Партии прогресса Николай Ляскин перечислили по миллиону рублей на счёт Навального, когда тот избирался на пост мэра Москвы в 2013-м, а затем через Интернет обратились к соратникам с просьбой переводить деньги на их электронные кошельки, чтобы возместить перечисленные на счёт Навального средства. Таким образом всем трём удалось собрать более 10 млн рублей, которые, по версии СКР, фигуранты положили себе в карман.
В декабре того же года, когда пара уже находилась за границей, СКР возбудил уголовное дело и против Александрины Маркво. Её заподозрили в хищении бюджетных средств, выделявшихся по госконтрактам на творческие конкурсы.
Как считают в СКР, в 2010–2014 годах ЗАО «Бюро 17», которым владела Маркво, получило 16 госконтарктов на 64 млн рублей на организацию и проведение литературных мероприятий в Москве.
По версии следствия, при организации ежегодного фестиваля «Книги в парках» в 2012 году Маркво бесплатно использовала инфраструктуру парков, но в отчёте указала, что потратила на аренду 2 млн рублей. Таким же образом в 2013 году Маркво якобы похитила 500 тысяч рублей на проведении конкурса «Новости от классиков». Как считают в СКР, она списала эти средства на аренду несуществующего помещения и в расходы на торжественное мероприятие, которого на самом деле не было.
В феврале 2015-го Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Маркво, а спустя месяц МВД объявило её в международный розыск.
Источник: Life.ru