Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест главу аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова, пресс-секретаря этого ведомства Вадима Ампелонского и начальника правового управления Бориса Едидина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Станислав Ежов.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 ноября», — сказал он. По его словам, адвокат Ампелонского уже обжаловал это решение.
Ежов отметил, что изначально следствие добивалось заключения Ампелонского и Едидина под стражу, но суд решил ограничиться домашним арестом. При этом Ампелонскому запрещено рассказывать об обстоятельствах дела.
Согласно данным в карточке дела, расследование ведется по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Фабула обвинения официально не сообщается, фигурантам грозит до 10 лет заключения.
В Минкомсвязи, которому подотчетен Роскомнадзор, РИА Новости ранее заявили, что не располагают никакой информацией об этом деле.
Источник: РИА Новости.