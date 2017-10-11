Верховный суд (ВС) РФ не будет пересматривать судебные акты об отказе фотографу и блогеру Илье Варламову во взыскании с ФГУП ВГТРК 240 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав, говорится в определении суда.
Суд по интеллектуальным правам (СИП) признал, что ответчиком соблюдены правила цитирования произведения, что исключает нарушения прав правообладателя, в связи с чем не нашел правовых оснований для удовлетворения иска, отметил ВС.
Арбитражный суд Москвы 6 сентября 2016 года удовлетворил заявление Варламова о взыскании денежных средств, в ноябре 2016 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения. Однако Суд по интеллектуальным правам 5 июня удовлетворил кассационную жалобу ВГТРК, отменив судебные акты о взыскании с него 240 тысяч рублей.
Это дело рассматривалось повторно. В ходе первого рассмотрения суд установил, что Варламов является обладателем исключительных авторских прав на произведения (фотографии), созданные его творческим трудом. Истец обнаружил, что ответчик на своих сайтах использовал шесть его фотографических произведений.
Арбитраж при первом рассмотрении отклонил иск Варламова. В решении от 27 октября 2015 года он отметил, что в данном случае использование произведений осуществлено в целях информирования населения об актуальной проблеме некачественного выполнения работ по нанесению разметки для парковки автомобилей в московских дворах, а также в целях информирования о разработках в сфере создания инновационного общественного транспорта (трамвай Russia One российского производства).
Объем цитирования оправдан целью цитирования, поскольку из объемных фоторепортажей истца (десятки фотографий) использованы несколько фотографий, необходимых для полного донесения информации до читателей, говорится в решении.
Также оба информационных материала содержат указание на блогера Варламова и источник заимствования (блог, принадлежащий истцу), а также активную гиперссылку на страницу с опубликованными самим истцом фотографиями. «При этом законодательство не содержит каких-либо ограничений, связанных с видом объектов авторского права, которые могут быть процитированы, и не исключает цитирование фотографий», — говорится в решении от 27 октября 2015 года.
Источник: РАПСИ.