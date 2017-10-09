Генпрокуратура РФ рассматривает возможность признать «нежелательной» в России деятельность ряда американских СМИ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.
О каких именно СМИ идет речь, не уточняется.
Ведомство вместе с другими «компетентными органами» стало изучать эту возможность после заседания 5 октября рабочей группы при комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета, сообщает агентство. Там обсуждались давление властей США на работающие в Америке российские СМИ, а также деятельность американских СМИ в РФ.
В частности, говоря о требовании Минюста США к телеканалу RT зарегистрироваться в качестве «иностранного агента», представитель Роскомнадзора заявил, что в России «достаточно правовых механизмов» для ответных мер в случае ухудшения ситуации. В то же время он отметил, что нарушений в работе американских СМИ не выявлено.
В мае 2017 года «Единая Россия» обвинила американские СМИ в попытке влиять на внутреннюю политику Россию, в том числе во время последних выборов в Госдуму. В докладе партии упоминались «Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN.
Власти США обвиняют Россию в попытках повлиять на ход выборов президента в 2016 году, в том числе путем пропаганды. Средствами этой пропаганды, как правило, в США называют телеканал RT и агентство «Спутник». В сентябре 2017 года американский Минюст потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.
Генпрокуратура может признать «нежелательной» организацию, деятельность которой, с точки зрения властей, угрожает основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства. За сотрудничество с «нежелательными» организациями предусмотрено наказание, в том числе уголовное.
Источник: Meduza.io