Эксперты рынка бьют тревогу — Кардос в очередной раз надавал обещаний на непрофильном для него рынке и с их выполнением не справился, завалил обслуживание «Почты России». Вместо обещанного роста к концу 2017 года,
Почта получила стремительное падение продаж журналов и газет.
Основные причины, как обычно с Кардосом, лежат на поверхности:
- Амбициозное желание владельцев Кардоса запрыгнуть на непрофильные рынки без какой-либо подготовки;
- Полное отсутствие технологий и автоматизации обслуживания ритейла, ритейл – это не киоск и тем более не ручник у метро, как упорно продолжают считать владельцы Кардоса;
- Закредитованность бизнеса и критический уровень долгов Кардоса перед издателями.
Следствия реализации ничем не подкрепленных амбиций очевидны, и были предсказуемы еще на старте реализации проекта с Почтой Росии.
Кардос, не имея подготовленной базы, не справился с технологиями обслуживания Почты России. Чтоб хоть как-то спасти положение, Кардос отказался от доставки продукции в почтовые отделения, и теперь осуществляет доставку только до распределительных центров Почты России до УФПС. Но любому понимающему человеку ясно и понятно, что такие пожарные меры не могут повысить уровень сервиса и удовлетворенность клиента а влекут за собой падения продаж печатной продукции и рост возврата. Подводя итог деятельности Кардоса в Почте России недовольны все:
- покупатель на почте не может купить газету;
- почта теряет продажи;
- издатель теряет тиражи.
И только собственники Кардоса делают вид, что ничего не происходит и все идет по плану!
Оценивая ход развития событий, сам собой напрашивается вывод, что на самом деле, в той ситуации, которая сложилась в Кардосе, продажи для Кардоса уже не главное — все делается только для того, чтобы любой ценой заявить о себе как о крупном дистрибуторе, показать масштаб своей деятельности. Фактически руководство Кардоса сознательно надувает мыльный пузырь, только когда он лопнет накроет очень многих…
Давайте все-таки вернемся к деталям, что же там происходит в связке Кардос – Почта России и вызывает обрушение продаж:
Кардос пообещал руководству Почты Росси внедрить новую технологию обслуживания с доставкой печатной продукции до каждого почтового отделения – полный провал! Ничего не выполнено! Имеющаяся структура распространения прессы до прихода Кардоса – разрушена! «Передовая доставка Кардоса» делается до крупных распределительных центров Почты, в результате покупатель в почтампе либо ждет свежую газету неделями, либо вообще ее не видит.
Кардос пообещал Почте контроль и управление товародвижением – полный провал! Ничего не выполнено! А какой может быть контроль, если пресса даже не доходит до почтампов, а зависает на распределительных центрах, так как Кардос оптимизируется в ущерб конечных потребителей.
Кардос пообещал реализовать экспериментальные технологии – полный провал! Ничего не сделано! Ведь для того чтобы что то реализовать, нужно что то разработать, а дальше чем обещание, как обычно в Кардосе это не продвинулось, теперь только придется разводить руками и говорить: «Ну так вот получилось! Не обессудьте! Времена уж нынче очень тяжелые…»
И самое неприятно в созданной Кардосом ситуации то, что менеджмент Почты, доверившись красивым обещаниям, оказался очередным заложником Кардоса. Уже явно видно, что данные Кардосом обещания не выполнены, продажи упали, и выход из такой ситуации будет очень сложным и болезненным. Одномоментно заменить Кардос и восстановить поставки сразу во всех регионах будет не просто и в Почте России это прекрасно понимают.
Виктор Куринной
Источник: ЛенИздат.