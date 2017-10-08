В адрес издания The Insider и ряда других СМИ пришло письмо от юристов журнала «Профиль» с требованием удалить статью, в которой говорилось об увольнении сотрудницы журнала за статью о нарушениях на муниципальных выборах в Москве. Кроме того, «Профиль» потребовал написать, что сотрудницу никто не увольнял и что цензуры в журнале нет. Судя по всему, руководство журнала решило, что может цензурировать не только свое издание, но и все остальные.
Напомним предысторию скандала в журнале «Профиль»: бывшая сотрудница журнала Надежда Афанасьева в начале сентября написала в Facebook о том, что ее уволили за статью о нарушениях на муниципальных выборах в Москве (статья в издании так и не вышла, но была опубликована журналисткой в открытом доступе). При этом она рассказала, что у журнала «особая» редакционная политика по отношению к столичной мэрии и существуют запретные темы, на которые писать было нельзя, — например, реновация.
К большому сожалению для юристов «Профиля», факт решения об увольнении сотрудницы The Insider тогда подтвердил не кто иной, как главный редактор «Профиля» Светлана Лолаева. «Ее уволили не за эту статью. То есть, её ещё никто не уволил, она работает, но мы собираемся с ней расстаться, — заявила она. — Она у нас с середины июля и постоянно не приходит на работу: то лежит в клинике, то еще что-то». Тогда Лолаева также заявила, что статью не поставили просто потому, что она была плохо написана, и что никакой цензуры в издании нет.
Как позже пояснила сама Надежда Афанасьева, она и правда оказалась в клинике после попытки суицида и накануне увольнения действительно пропустила один день по медицинским причинам, вот только никаких претензий от руководства после этого не последовало — до тех пор, пока она не попыталась опубликовать материал о нарушениях на выборах. Руководство «Профиля» было в курсе неудачной попытки самоубийства сотрудницы, но никого в редакции это не остановило.
После шумихи в СМИ редакция, очевидно, передумала увольнять журналистку, но сообщила The Insider, что она уже сама подала заявление об увольнении из «Профиля» по собственному желанию.
Напомним, «Профиль» также требовал опровергнуть информацию о наличии в журнале цензуры. С огромным сожалением редакция The Insider отказывает «Профилю» в этом удовольствии на основании предоставленных журналисткой скриншотов переписки с выпускающим редактором Олегом Даниловым.
Вот Данилов четко проводит «двойную сплошную»: не трогать Махмудова и Бокарева (подробнее об этих персонажах в расследовании The Insider «Мафия на госзаказе»), Усманова вообще не упоминать, о мэрии Москвы — все согласовывать заранее, Альфа-групп и Аэрофлот — без негатива:
Напомним, о том, как российские СМИ зарабатывают на «блоках», The Insider писал в материале «Золотые слова. Как российские СМИ зарабатывают на джинсе»
Вот этот материал уже в «Профиле»:
О том, как мэрия проплачивает «заказуху» в российских СМИ подробнее здесь. Главред «Профиля» Светлана Лолаева на момент публикации была недоступна для комментария.
Источник: The Insider.