Телеканал НТВ под видом информационных сюжетов и комментариев независимых экспертов предлагает зрителям скрытую рекламу. Как стало известно The Insider, это происходит как минимум в одной из основных информационных программ — «Деловое утро». The Insider выяснил, как организована схема размещения в новостях платных сюжетов и сколько это стоит. Перед публикацией материала некие пиарщики, представляющие интересы НТВ, предложили редакции деньги за то, чтобы издание не писало об этом. Между тем вопросом о нарушении закона о рекламе на НТВ уже заинтересовалась ФАС.
11 августа управляющему партнеру Hot Consulting Роману Сабиржанову позвонила девушка, представившаяся Татьяной Бабиченко, и предложила сделать с его участием сюжет в программе «Деловое утро» на НТВ. Диалог получился довольно коротким.
— Аудитория, конечно, не наша, но давайте сделаем.
— Роман, но это не бесплатно, конечно же, вы же понимаете, как работают СМИ
— Нет, не понимаю, другие телеканалы денег не просили.
— Но вы же понимаете, что НТВ — это охват! — отвечала Татьяна, но так и не нашла понимания и даже не успела озвучить сумму.
Возмущенный Роман Сабиржанов немедленно опубликовал в Facebook пост об этом разговоре, охарактеризовав эту ситуацию как «днище». После чего в комментариях появилась корреспондент программы Татьяна Суворова, оставившая следующий комментарий: «Коллеги, спасибо всем за неравнодушие. Роман прислал мне телефон звонившей ему девушки. Мы созвонились. Девушка предлагала услуги пиара. Неясно, почему днище НТВ в этой истории? Если вы мне покажете хоть одного пиарщика, работающего без денег, то я куплю вам новую машину. Пиарщики всегда берут деньги за устройство своих спикеров в СМИ. Плохо, что они представляются сотрудниками канала».
Суворову поддержала экс-сотрудница НТВ Олеся Черныш: «Я уже почти год как не на НТВ, но случаи такие участились, я смотрю… Недавно так же моим спикерам позвонил молодой человек и предложил участие в программе за 120 тысяч! Некий Никита! Причем представился он представителем канала». Ни Суворову, ни Черныш не возмущал сам факт появления в программе «джинсы» (то есть рекламы под видом информационного материала), их недовольство вызывало лишь то, что эфиром торгуют некие «левые люди».
Чуть позже в комментариях появилась и некая Ирина Люгай — судя по соцсетям, до весны этого года она занималась преимущественно своей школой танцев, а затем переквалифицировалась в пиарщики. Она открыто предлагает услуги «личного брендинга» на НТВ — то есть, проще говоря, разрекламировать свое имя и свой бизнес в информационной программе «Деловое утро» на НТВ:
В том, что именно Люгай приводит «проплаченных» экспертов в эфир, нет никаких сомнений — в ее соцсети герои программ благодарят ее за пиар. Вот, например, благодарственное видео записал «эксперт» Илья Исерсон (программа с ним вышла в июле), а вот дизайнер Светлана Копнева благодарит пиарщицу в своем видео: «Мне очень понравилось что корреспондент задает вопросы очень четкие, именно для рекламы моего производства»:
Корреспондент «Делового утра» Татьяна Суворова признала, что знакома с Ириной Люгай (хотя и отрицала получение от нее каких-либо денег). Судя по странице в соцсети, они общаются между собой постоянно:
Экс-сотрудница НТВ Олеся Черныш в разговоре с The Insider уточнила, что Ирина «официально работает со спикерами», она также отрицала, что часть денег достается корреспондентам. При этом ни Суворова, ни Черныш так и не смогли объяснить, почему, в таком случае, продюсеры и корреспонденты программы не приглашают гостей напрямую, как это и полагается. Ирина Люгай сообщила The Insider, что в ее работе нет ничего противозаконного, и что в том же формате она сотрудничает с «Первым каналом». На вопрос, какая часть из ее доходов достается телеканалу, она отвечать отказалась, сославшись на то, что как она распределяет деньги — это ее личное дело.
The Insider связался с рядом клиентов Люгай, и они подтвердили факт размещения их роликов в «Деловом утре» за деньги. Одна из героинь сюжетов «Делового утра» сообщила изданию, что за размещение двухминутного «информационного» ролика о своей компании она заплатила Люгай 50 тысяч рублей.
После того как The Insider официально обратился к НТВ за комментарием, изданию ответила PR-менеджер телекомпании Анна Комарова, которая, по ее словам, «ведет сопровождение» программы «Деловое утро». Она подтвердила, что сотрудники телеканала работают с внешними пиарщиками при поиске героев и признала, что не исключает, что при этом герои сюжетов платят пиарщикам деньги. При этом она также не смогла объяснить, почему НТВ не использует услуги своих собственных продюсеров и корреспондентов.
При этом Комарова сообщила, что в «Деловом утре» не знают ни Ирину Люгай, ни даже Татьяну Суворову. Что по меньшей мере странно, ведь судя по фото в соцсетях, Люгай постоянно бывает на съемках сюжетов программы и в студии «Делового утра». А Татьяна Суворова регулярно появляется в кадре как корреспондент программы:
The Insider обратился в ФАС с просьбой провести проверку, после чего с изданием трижды через разных людей связывались некие лица, предлагавшие «поставить блок» на эту тему за деньги. Сумма при этом не озвучивалась, но один из посредников сообщил, что такой блок для издания типа The Insider «мог бы стоить 300-500 тысяч рублей в месяц, или выше, если тема резонансная». В одном из случаев помимо денег посредники также предлагали бесплатно разместить в «Деловом утре» позитивный сюжет о Романе Сабиржанове.
Интересно, что при этом у предлагавших деньги имелся в распоряжении запрос, отправленный в ФАС. На вопрос о том, как этот запрос оказался в руках у данных лиц, руководитель Отдела контроля законодательства о рекламе ФАС Ирина Василенкова ответить не смогла, заявив «вы меня пугаете» и «я не верю в то, что все это вообще происходит».
Дать официальный ответ на запрос The Insider ФАС обязана в течение месяца.
Пиарщики, через которых представители канала предлагали The Insider деньги, пояснили, что размещение «заказухи» в новостном эфире на телевидении — давняя практика, но в последние месяцы в связи с экономическим кризисом предложений на рынке стало в разы меньше. Именно этот недобор средств, по их мнению, и заставляет сотрудников канала через своих пиарщиков самим выходить на спикеров с предложением «засветить» себя или свой бизнес за деньги.
Источник: The Insider.