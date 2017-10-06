Объем рекламных бюджетов в российском Telegram составляет около 20 млн. рублей ежемесячно, следует из сентябрьских данных компании Combot, сервиса для аналитики групповых чатов в Telegram. Рынок рекламы рос в начале года на 30-40% месяц к месяцу, до конца года он может превысить динамику в 60-70%, прогнозируют аналитики.
По итогам 2017 года объем рекламы в российском Telegram может дойти до 50 млн. рублей в месяц (без учета бартера и продажи каналов), потенциал сегмента — 100 млн. рублей в месяц. «Доля посредников, агентов и сервисов в этой цифре невысока, не более 30% до вычета налогов и расходов на транзакции, если таковые имеются (пока чаще не имеются, но время охоты налоговой за неплательщиками НДФЛ придет не раньше конца 2018 года)», — уточняют в Combot.
Ключевые интересы российских пользователей Telegram — медиа, политика, маркетинг, IT. «В целом, портрет не изменился, однако, прибавилось порно (да, вот так, в последнее время большой всплеск подписок на приватные каналы с сомнительным содержимым), криптовалюты и юмор — начиная с лета в Телеграм активно наливают трафик ВК-сетки», — говорят аналитики.
Среди других трендов российского Telegram: снижение вовлеченности — уникальные просмотры постов в каналах упали с 60-70 до 35-45%. Это происходит за счет большего количества подписок у ядра аудитории, пришедшей в 2016 году и начале 2017 года. Доля Москвы в Telegram снизилась с 35% до 25%, но все еще высока.
Ядро аудитории (подписаны на каналы, участвуют в публичных чатах, использовали ботов) увеличилось c января примерно на 400%, с 600 тыс. уникальных российских пользователей до примерно 2.4 млн.
Количество пользователей, которые хотя бы раз в месяц используют Telegram, сейчас 10 млн. Combot прогнозирует рост до 12 млн. пользователей до конца 2017 года.
Источник: Sostav.ru