Продвигать препараты можно будет только в специализированных изданиях и на специальных мероприятиях
На рассмотрение Госдумы внесён законопроект, запрещающий рекламу гомеопатии, за исключением медицинских и фармацевтических выставок и специализированных изданий для медработников. Документ размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента, автором инициативы выступил сенатор Антон Беляков.
На упаковках гомеопатических средств предлагается размещать предупреждения о том, что эти препараты «не обладают клинически доказанными лечебными свойствами». Несмотря на то, что у таких препаратов нет серьезных побочных эффектов, их опасность заключается в том, что больные зачастую заменяют ими реальное лечение серьезных заболеваний, что может привести к негативным последствиям, вплоть до летального исхода.
Одной из причин популярности гомеопатии является их широкая реклама на телевидении и в печатных изданиях. В связи с этим предлагается внести изменения в действующие законы «Об обращении лекарственных средств» и «О рекламе». По словам Белякова, если законопроект будет принят, гомеопатию можно будет рекламировать только в специализированных печатных изданиях, выставках и иных сугубо профильных медицинских мероприятиях.
Напомним, в феврале комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований признала гомеопатию «лженаукой». Ученые заявили в документе, что лечебное использование гомеопатических средств не имеет научных обоснований и порекомендовали Минздраву изъять такие препараты из государственных клиник, а ФАС – запретить рекламу их лечебных свойств.
В ответ на меморандум РАН министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила создать при её ведомстве рабочую группу, которая определит дальнейшее использование в России гомеопатии. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выполнит рекомендации комиссии по защите граждан от недобросовестной рекламы гомеопатических препаратов только в том случае, если Минздраву удастся внести соответствующие поправки в закон «Об обращении лекарственных средств».
Источник: Sostav.ru