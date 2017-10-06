Главный редактор Russia Today и информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на расширенном заседании рабочей группы временной комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщила о массовых увольнениях сотрудников телеканала из-за опасений за собственную безопасность, пишет ТАСС.
Симоньян рассказала, что на работу Russia Today в США оказывается давление со стороны властей. При этом, издание в США работает как обычное СМИ и никогда не занимался вбросом фейковых новостей.
«Еще один колоссальный негативный эффект, который мы сегодня имеем, — конечно, у нас «пачками» увольняются люди. Людям страшно, люди боятся. Нам сложно уже даже стрингера найти в США», — заявила Симоньян.
Главред RT напомнила, что около года назад ЦРУ США опубликовало доклад, в котором ее имя упоминалось 27 раз, а название RT — 100 раз. По её мнению, беспочвенные претензии, которые предъявляются в этом докладе, касаются деятельности по вмешательству в выборы президента США.
Ранее сообщалось, что Russia Today совместно с партнерами из Google Russia проверяют информацию об исключении телеканала из сервиса Google Preferred, с помощью которого корпорация продает рекламодателям пакеты самых популярных каналов своего видеохостинга YouTube. Это исключение связано с проводимыми в Конгрессе США разбирательствами по поводу приписываемых РФ попыток оказания влияния на американские выборы прошлого года с помощью соцсетей.
Источник: Sostav.ru