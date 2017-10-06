Пользователи Instagram смогли увидеть депутата из Москвы во всей красе.
Фотографии московского депутата вызвали неоднозначную реакцию пользователей: одни восхищаются отличной физической формой, а другие, напротив, недоумевают, почему представитель власти позволяет себе такие откровения.
40-летний Олег Сухов – адвокат и муниципальный депутат Нагорного района. Его страничка Instagram пользуется успехом у пользователей соцсети, и это неудивительно: на фото Олег в одних плавках принимает солнечные ванны на роскошной яхте, а также позирует полностью обнаженным в постели, усыпанной розами.
Депутат объясняет свою превосходную физическую форму регулярными спортивными занятиями и не стесняется демонстрировать свое тело. Однако многие уверены, что депутату непозволительно выставлять напоказ подобные снимки. «Я представила, как он с голым торсом будет наш сквер озеленять», «Вероятно, к нему на прием записаны толпы одиноких женщин» – такие комментарии оставляют неравнодушные пользователи Instagram.
Олег рассказал, что эти фото были сделаны пять лет назад, и признался, что не хотел их попадания в социальную сеть.
«Я вообще считаю, что физические достижения не бывают лишними. И занятие спортом – это очень хорошо. Возможно, моя физическая форма тоже кого-нибудь вдохновит на подвиги. Другое дело, что я совсем не хотел публиковать эти фотографии. Они просочились в Сеть, и вытащить их оттуда уже невозможно. Их опубликовал мой пиарщик, не согласовав со мной», – заявил депутат.
Источник: Sostav.ru