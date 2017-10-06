«Первый канал» подал в Верховный суд РФ (ВС) жалобу на пересмотр заявления ООО «Музыкальное право», которое является обладателем авторских прав на произведения Виктора Цоя, о взыскании с телекомпании трех миллионов рублей компенсации за использование композиции певца в заставке игр «Что? Где? Когда?» весной 2016 года, сообщили РАПСИ в арбитраже Москвы.
Суд по интеллектуальным правам (СИП) в июле направил на новое рассмотрение заявление ООО «Музыкальное право», удовлетворив кассационную жалобу фирмы. В результате все судебные акты по этому делу были отменены. До этого арбитраж Москвы и апелляция отказались взыскивать с «Первого канала» компенсацию.
Арбитражный суд Москвы должен приступить к новому рассмотрению спора 18 октября.
По информации ООО, в марте 2016 года в эфире «Первого канала» неоднократно в качестве рекламы использовался видеоролик (аудиовизуальное произведение), являющийся анонсом весенних игр «Что? Где? Когда?». В состав этого видеоролика без разрешения истца было включено произведение/фонограмма Виктора Цоя «Весна», сообщил заявитель. Ответчик, по мнению компании «Музыкальное право», является лицом, организовавшим создание спорного рекламного ролика, его изготовителем/продюсером.
Истец полагает, что ОАО «Первый канал», как организатор создания спорного ролика, был обязан заключить лицензионный договор с компанией «Музыкальное право» как с обладателем исключительных авторских прав на произведение Виктора Цоя «Весна». В целях досудебного урегулирования спора истцом было направлено претензионное письмо в адрес «Первого канала» с предложением заключить лицензионный договор, которое было оставлено ответчиком без ответа.
Арбитражный суд при первом рассмотрении отклонил требование истца.
В решении говорится, что «Первый канал» 27 февраля 2008 года заключил с Российским авторским обществом (РАО) лицензионный договор, в соответствии с которым ответчик получает от РАО права на сообщение произведений российских и иностранных авторов по телевидению в составе телепередач и иных аудиовизуальных произведений. Затем, по информации суда, телеканал направляет в РАО информацию о всех произведениях, которые были им сообщены в эфир за определенный период времени, и оплачивает их использование в размере и порядке, предусмотренными договором с РАО.
В связи с тем, что при сообщении спорного ролика в эфир одновременно сообщалось и само произведение, «Первый канал» выплатил причитающееся авторам произведения вознаграждение путем его перечисления в РАО, отметил суд. Кроме того, этот видеоролик был создан ответчиком на законных основаниях и он обладает исключительным правом на использование спорного ролика любым, предусмотренным законом способом, говорится в решении.
Источник: РАПСИ.