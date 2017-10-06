Телеведущий Евгений Киселев, сбежавший из России на Украину, оставил в России более 3 млн рублей долгов перед банками.
В октябре 2009 года Киселев получил в банке «ВТБ 24» потребительский кредит $50 тыс., задолженность по которому на сентябрь 2016 года составила 2,27 млн. рублей, и автокредит — $20,3 тыс., задолженность на сентябрь 2016 г. — 934 тыс. рублей.
В феврале 2014 года Евгений Киселев внезапно улетел в Киев, а с марта перестал выплачивать кредиты российским банкам.
Кредиторы обратились в Мещанский суд Москвы, который удовлетворил иск. После этого судебные приставы открыли в отношении Киселева исполнительное производство по взысканию задолженности. На его счету в банке «ВТБ 24» было арестовано около 60 тыс. рублей. Со счета в «Росбанке» в счет задолженности было списано около 70 тыс рублей. Следующим шагом судебных приставов может стать арест имущества.
Евгений Киселев живет и работает на Украине с 2008 года. В Москве он оставил свою жену, которая теперь вынуждена отвечать на требования кредиторов и судебных приставов.
Источник: Известия.