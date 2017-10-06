Московский городской суд отклонил апелляцию портала Sports.ru и обязал ресурс обеспечить технические условия, которые препятствуют пиратству контента субхолдинга «ГПМ Матч», говорится в пресс-релизе телеканала «Матч ТВ».
«Судебный процесс между субхолдингом «ГПМ Матч» и ресурсом Sports.ru начался весной этого года. Первое заседание по иску «ГПМ Матч» состоялось 30 мая. Причиной судебного разбирательства послужило нарушение смежных прав: Sports.ru незаконно публиковал фрагменты трансляций футбольных матчей, которые выходили на тематических каналах «Наш Футбол» и «Матч! Наш Спорт». В исковом заявлении «Матч ТВ» просил ресурс прекратить размещать нелегальные фрагменты трансляций, а также обязать ресурс модерировать контент, который они публикуют», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 14 июня Мосгорсуд принял решение удовлетворить иск «Матч ТВ», после чего, спустя месяц, Sports.ru подал апелляцию, которая была отклонена.
В августе суд частично удовлетворил иск Sports.ru к Sportbox (входит в структуру «Матч ТВ» – ИФ). Поводом для судебного разбирательства была публикация двух материалов sports.ru в разделе blogs на сайте sportbox.ru.
«Еще до начала суда Sportbox по запросу истца заблокировал раздел blogs и удалил все страницы с нелегальным контентом на ресурсе. Но Sports.ru продолжил судебное разбирательство и потребовал «создать технические условия, препятствующие незаконному размещению» любого контента на сайте Sportbox.ru. То есть истец предъявил требования по блокировке не только к пользовательскому разделу блогов, где был размещен спорный контент, но и ко всему ресурсу Sportbox.ru», — отмечается в релизе «Матч ТВ».
«Суд посчитал, что требования в отношении blogs.sportbox.ru должны быть выполнены, но отказал в удовлетворении расширенных требований к sportbox.ru», — сообщается в релизе.
Между тем, ранее Sports.ru обвинил «Матч ТВ» в использовании текстов сайта без указания ссылки на него.
Источник: Интерфакс.