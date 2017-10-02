Последние инициативы чиновников из Смольного по реализации антитеррористических мер могут обрушить питерский рынок прессы.
Инициаторы из городского Комитета имущественных отношений предлагают отодвинуть все киоски, ларьки и павильоны, включая газетные, за 100 метров от входов в метро. Будучи узаконенными, изменения нанесут сокрушительный удар по всем распространителям печатной периодики и прежде всего по компании «Метропресс» – именно она реализовывала большой объем прессы внутри метро и рядом с ним. После весенних терактов в питерской подземке городские власти запретили торговлю в метрополитене, и тогда «Метропресс» понесла серьезные убытки, а теперь под запретом будет и 100-метровая зона вокруг станций метро. Второго удара компания, скорее всего, не выдержит.
Как признал генеральный директор «Метропресс» Сергей Маркелов, в Петербурге только на поверхности рядом с метро продается около одного миллиона экземпляров газет и журналов в месяц. Думаю, что внутри метрополитена продавалось раза в два больше. Видимо, в 2017 году для всего этого праздника прессы наступает печальный конец. Пресса изгоняется от метро все дальше и дальше, и одновременно приближается крах многих распространителей, прежде всего таких, как «Метропресс».
Полагаю, что издателям следует всерьез подумать о своем будущем. Если они не пошевелятся и не защитятся, 17-й год в Питере для них может стать роковым.
Павел Лодыгин