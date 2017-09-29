В Роскомнадзоре отмечают, что за данные нарушения в соответствии с КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.
«Представители телеканала вызваны в Роскомнадзор для рассмотрения административных дел. Будет решен вопрос о вынесении телеканалу предупреждения (…). Также телеканалу будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений», — сказано в сообщении.
31 декабря 2014 года CNN прекратил вещание в кабельных и спутниковых сетях РФ. В СМИ связали это с отсутствием у телеканала российской вещательной лиц
ензии. Роскомнадзор заявлял, что CNN «может свободно получить лицензию на вещание в РФ при соблюдении предусмотренных законом процедур». Владеющая CNN компания Turner Broadcasting System (входит в Time Warner) начала переговоры с Роскомнадзором о возобновлении вещания в РФ.
17 февраля 2015 года CNN подал документы в Роскомнадзор на получение лицензии. В марте стало известно, что телеканал получил лицензию на срок до 10 лет. Примерно через месяц телеканал CNN возобновил вещание в сети крупнейшего российского оператора цифрового телевидения «Триколор ТВ».
Новостной телеканал был создан в 1980 году Тедом Тернером и одним из первых в мире начал вещание в круглосуточном режиме. Компания CNN первой в мире предложила концепцию 24-часового вещания новостей. Новости CNN доступны к просмотру более чем 200 миллионам домохозяйств в 212 странах и территориях мира. В России представительство CNN открылось в 1983 году, в начале 1990-х началось эфирное вещание, позднее канал осуществлял вещание только по кабельным и спутниковым сетям.
Источник: Newsru.com