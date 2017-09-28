Поклонская: Учитель не имел права менять сценарий «Матильды» и брать немца на роль царя
В Государственной Думе прошло заседание рабочей группы по защите христианских ценностей, в котором приняла участие депутат Наталья Поклонская, представители РПЦ и организации «Сорок сороков». В основном обсуждали фильм Алексея Учителя «Матильда». Поклонская заявила, что режиссер по условиям госконтракта не имел права менять сценарий и приглашать немца на роль царя Николая II.
В ходе своего выступления депутат продемонстрировала коробку с подписями «православных избирателей, которых в последнее время некоторые умудряются называть религиозными фанатиками». При этом она заявила, что православного экстремизма не бывает, чем вызвала аплодисменты собравшихся.
Далее Поклонская стала демонстрировать и комментировать фотографии немецкого актера Ларса Айдингера, сыгравшего роль Николая II. «Это немецкий порноактер. Это он в роли фашиста. Это он в тарелке с дерьмом, простите пожалуйста, но что есть — то есть. Это он с удушенными младенцами в пакете. Это он тоже в тарелке с дерьмом. Может быть, ему только такие роли надо играть, и нравится. Каждый выбирает роль для себя. Но не роль православного святого, — эмоционально говорила Поклонская. — Не оскорбляет ли он чувства верующих людей? Он смеется над Россией! Это моя фотография на его страничке в Instagram, где он насмехается над всеми русскими людьми. Нецензурной бранью обзывает всех нас и говорит: „А что, России не нравится, что порноактер будет играть их святого царя? Да пусть смотрят“. Вот как он говорит о нас».
Стоит отметить, что на момент публикации на странице в Instagram Ларса Айдингера под фотографией Поклонской, о которой она говорит, нет комментариев актера — только хэштеги. Кроме того, Айдингер отрицал, что он порноактер. По его словам, поводом для таких обвинений стало то, что Айдингер снялся в историческом биографическом фильме британского режиссера Питера Гринуэя «Злотиус и Пеликанья компания», рассказывающем о голландском художнике XVI века Хендрике Гольциусе.
В конце выступления депутат высказалась о личности своего кумира Николая II. «Наш государь святой. И наш государь — это честь, достоинство и гордость России. По-другому быть не может. И нечего прикасаться к помазанникам Божьим!» — заявила она (нарезку с наиболее яркими высказываниями Поклонской опубликовал «Дождь»).
Завершилось заседание рабочей группы в Госдуме молитвой.
Источник: Znak.com