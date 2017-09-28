Басманный районный суд Москвы заочно арестовал продюсера Екатерину Воронову по делу о хищении 68 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта «Платформа», в рамках которого предъявлены обвинение руководителю театра «Гоголь-центр» Кириллу Серебренникову, сообщила РАПСИ пресс
-секретарь суда Юнона Царева.
Как сообщают СМИ, Воронова была исполнительным продюсером спектакля «Сон в летнюю ночь», который должен был быть запущен в рамках реализации программы «Платформа», однако постановка так и не была показана, считает следствие.
По данным Следственного комитета (СК) РФ, в 2011 году Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на реализацию и финансирование которого в 2011-2014 годах Министерством культуры России было выделено более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.
Сообщается, что для реализации проекта режиссером была создана АНО «Седьмая студия». К работе в организации он привлек ранее знакомых ему Юрия Итина, Алексея Малобродского, Нину Масляеву и Воронову.
«Выполняя указания Серебренникова, Итина, Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно в период с 2011 по 2014 годы разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости», — пояснял ранее СК РФ.
Затем фигуранты представляли данные планы в Министерство культуры России в качестве обоснования суммы требуемого бюджетного финансирования. В дальнейшем они же изготавливали и представляли в министерство финансовые и творческие отчеты, свидетельствующие о том, что полученная «Седьмой студией» субсидия израсходована в полном объеме на ранее предусмотренные мероприятия, уточняется на сайте ведомства.
Сам Серебренников свою вину отрицает.
Источник: РАПСИ.