Как нам стало известно, в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от ЗАО «ИД «Новая Газета» в адрес ООО «Кардос Ритейл». Издатель хочет взыскать свыше 3 миллионов рублей с распространителя газет и журналов. Напомним, что этот иск стал четвертым за текущий год.
13 сентября 2017 года в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление от ЗАО «ИД «Новая Газета», о чём свидетельствует база данных Федеральных арбитражных судов РФ Arbitr.ru
15 сентября 2017 года Арбитражный суд города Москвы, рассмотрев исковое заявление «Новой Газеты», дал определение и назначил дату первого слушания суда на 31 октября 2017 года. Сумма искового требования к «Кардос Ритейл» составила 3 114 966 руб. 92 коп.
Всего, ООО «Кардос Ритейл» засветился в 6 арбитражных делах за последний год. В одном из них он выступает в качестве истца, а в четырёх из них – ответчиком на общую сумму в 4 725 941 рублей, о чём свидетельствуют данные сервиса Casebook.
Это уже второй иск непосредственно от издателя к распространителю печатной продукции за последние несколько месяцев. Летом ЗАО «Ровесник» подало иск в тот же Арбитражный суд города Москвы на сумму в 1 572 827,68 рублей. Первое заседание по этому делу состоится 25 сентября 2017 года в 17:30.
Согласно исследованию ИА РБК, ТД «Кардос» является одним из лидеров рынка распространения печатной продукции в России. Как отмечается на сайте компании, в сеть распространения входят «более 7000 специализированных торговых точек по распространению печатной продукции на территории России», из них «более 2500 в Москве и Московской области».
В настоящее время ТД «Кардос» арендует в Москве 558 объектов НТО у «Мосгорпечати», за что выплачивает 754 млн рублей арендных платежей городу за право торговать в киосках печати, расположенных в наиболее востребованных местах столицы. Ранее собственная сеть распространителя насчитывала около 1000 объектов нестационарной торговли.
Генеральный директор ТД «Кардос» Олег Бережной признаёт, что «….мы зависли над пропастью, но сдаваться не собираемся — мы профессионалы».
По нашим сведениям, ещё несколько крупных издательств рассматривают возможность обращения в арбитраж, ввиду невыполнения контрагентом обязательств по договорам и накопления больших долгов. В столь трудное экономическое время для издателей каждая копейка на счету.
Хватит ли профессионализма господам Олегу Бережному и Александру Костюченко [соучредитель фирм ТД «Кардос»], чтобы расплатиться с долгами и вернуть ТД «Кардос» честное имя?
Владимир Орлов.